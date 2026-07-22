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NBA／詹皇下一步不急著決定 經紀人：無關薪資是看合適度

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。(歐新社)
詹姆斯。(歐新社)

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏投身自由市場後，動向持續牽動全聯盟神經，儘管包含老東家騎士、熱火、76人與勇士等隊皆展現高度興趣並持續等待，但詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）近日明確表示，詹姆斯不會被迫趕著做出決定，且這項選擇「無關薪資，而是看合適度」。

NBA球員、現任電視分析師帕金斯（Kendrick Perkins）透露，自己與保羅通話時，保羅強調詹姆斯並非藉由延後決定來爭取更高薪資，或是要求意向球隊動用資源補強。以騎士為例，雖然陣中擁有米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）構成的爭冠核心，但詹姆斯仍在衡量如何在職業生涯尾聲與其他持球型後衛共享組織權。

除了球場上的戰術與角色定位，家庭因素更是詹姆斯考量的核心，帕金斯指出，詹姆斯的妻子莎凡娜（Savannah James）對決定有重要發言權，同時家族也需兼顧留在湖人的布朗尼（Bronny James）以及即將在亞利桑那大學展開生涯的布萊斯（Bryce James）。重返克里夫蘭固然具備情感號召，但球季期間距離孩子們較遠，成了詹姆斯難以立即下決心的關鍵拉扯。

面對外界好奇與聯盟總裁席佛（Adam Silver）對賽程排定的關切，保羅則重申絕非刻意製造話題或重演「The Decision」特別節目，「我們不會被催促。」保羅強調，想爭取的球隊該表達的訊息都已非常明確，無需再做額外舉動，「這是一項商業與個人的抉擇，他已經用輝煌的生涯贏得按照自己步調做出決定的權利。」

精華 FAQ

  • 因為他不想被時間表催促，重點在評估球隊是否適合自己，而不是單純看薪資高低或外界期待，顯示他想依照自身節奏做出選擇。

  • 保羅表示，詹姆斯不是透過拖延來爭取更高薪資，也不是要求球隊額外補強，而是從球隊環境、角色安排與整體契合度來判斷。

  • 家庭因素是重要考量，包括妻子莎凡娜的意見，以及布朗尼與布萊斯的動向；重返克里夫蘭雖具情感吸引力，但也可能讓他在球季期間與孩子們距離較遠。

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