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NBA／哈利伯頓爆曾傳訊招攬詹姆斯來溜馬 被回「2個表情符號」

記者劉肇育／即時報導
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NBA球星詹姆斯（左）16日與妻子出席時代雜誌活動。（美聯社）
NBA球星詹姆斯（左）16日與妻子出席時代雜誌活動。（美聯社）

生涯即將邁入第24個賽季的41歲巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），在揮別湖人隊、宣布投入自由市場後，一舉一動都牽動著全聯盟的敏感神經，16日他出席體育生活節在個人Podcast節目「Mind the Game」現場錄製中現身，儘管全場球迷與嘉賓瘋狂追問，詹姆斯依舊不願提前「翻牌」，但他預告不論最終去哪，「過程都會非常有趣」。

在這場聚集了約5000名球迷的盛會中，溜馬隊明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）擔任客座主持，並當場爆料自己一個月前曾傳簡訊招募詹姆斯到印第安納，未料只收到兩個「哭笑不得」的表情符號。哈利伯頓笑稱，「那之後我就知道，我不用再白費力氣了。」

面對外界對他41歲高齡影響力的質疑，詹姆斯直言這成了他前進的動力。談及這次抉擇，他感性地表示，這不僅是他個人的決定，更是家庭的抉擇。詹姆斯特別透露，自己曾私下與12歲的女兒朱莉（Zhuri）深談，告知自己明年將不再身披湖人戰袍，「我告訴她，我可能無法隨時待在家裡，我希望知道她的感受，因為她對我而言意義重大。」

即便確定拆夥，詹姆斯也不忘向陪伴他度過八年時光的湖人致謝，點名感謝老闆巴斯（Jeanie Buss）與總管佩林卡（Rob Pelinka），「那是一段不可思議的旅程，我會想念大家。」而湖人新任主帥、同時也是他Podcast前搭檔的瑞迪克（JJ Redick）也帶著兒子坐在台下，無聲地見證這名傳奇前鋒的告別。

目前包括騎士、熱火、76人與勇士等隊都已展開積極爭奪，詹姆斯強調，無論最終花落誰家，他都會帶著23年累積的領袖智慧全力以赴，為這段偉大旅程的終章寫下續篇。

精華 FAQ

  • 他在體育生活節的現場Podcast中表示，自己1個月前曾傳簡訊邀請詹姆斯到印第安納，想替溜馬爭取這位巨星加盟。

  • 詹姆斯沒有提前公布決定，只表示無論最後去哪裡，整個過程都會非常有趣，並把這次選擇視為兼顧家庭的重大決定。

  • 報導指出，騎士、熱火、76人與勇士等隊都已展開積極追逐，希望在詹姆斯進入自由市場後爭取他加盟。

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