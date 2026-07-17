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NBA／看完世界盃英阿大戰到熱火報到 「字母哥」：深受梅西激勵

中央社／邁阿密16日電
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NBA兩屆年度最有價值球員（MVP）「字母哥」安戴托昆波16日抵達邁阿密加入熱火...
NBA兩屆年度最有價值球員（MVP）「字母哥」安戴托昆波16日抵達邁阿密加入熱火。（美聯社）

NBA兩屆年度最有價值球員（MVP）「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）16日抵達邁阿密（Miami）加入熱火，表示他是受到體壇傳奇梅西的啟發。

法新社報導，曾率領密爾瓦基公鹿奪下2021年NBA總冠軍的安戴托昆波表示，梅西（Lionel Messi）和NBA球星詹姆斯（LeBron James）都是替後人建立「偉大藍圖」（blueprint）的運動員。

這位希臘球星指出：「你只需要跟著走就對了…這很困難，你必須自律、必須全心投入自己的專業。這條路就在那裡。如果你想追隨，就去追隨，如果不想，那就回家。」

安戴托昆波昨天在亞特蘭大（Atlanta）觀看梅西率領阿根廷擊敗英格蘭、晉級世界盃決賽後，隔天便前往邁阿密，以熱火新成員身分正式亮相。

安戴托昆波表示：「我一直在思考他的生涯歷程。」他提到梅西從西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona）轉戰法國足球俱樂部巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain），再於2023年加盟美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際（Inter Miami）。

當時不少人認為，梅西轉戰MLS代表他將逐漸淡出世界足壇頂尖舞台。然而，39歲的梅西現在距離連續贏得世界盃冠軍僅一步之遙。

安戴托昆波說：「梅西或許會被譽為史上最偉大的運動員之一。」他細數這位8度金球獎（Ballon d'Or）得主，在西班牙和法國聯賽、歐洲冠軍聯賽締造的眾多冠軍紀錄，接著又在MLS大放異彩，迄今已贏得聯盟冠軍與兩座MVP獎項。

他說：「如果他再拿下一座世界盃冠軍，那就會有兩座世界盃冠軍了…看到這一切，你一定會受到激勵。你會更想照顧好自己的身體，持續為球隊做對的事情。」

安戴托昆波也提到，最令他印象深刻的是梅西在對英格蘭之戰中，被對手推倒在地一幕。他說：「你可以看到所有隊友立刻衝過去幫助他。那種待遇不是憑空而來，而是靠自己贏得的。他獲得隊友如此深厚的尊敬，是靠努力爭取來的…我希望自己的職業生涯，也能做到這一點。」

精華 FAQ

  • 他認為梅西和詹姆斯都替後人建立了可供追隨的偉大藍圖，展現自律、投入與持續精進的職業態度，因此成為他學習與激勵自己的對象。

  • 字母哥前一天才在亞特蘭大觀看梅西率阿根廷擊敗英格蘭、晉級世界盃決賽，隔天便前往邁阿密報到。他表示，梅西的生涯與場上表現讓他深受鼓舞。

  • 他最印象深刻的是梅西被推倒後，隊友立刻上前相助，顯示梅西靠努力贏得尊敬。字母哥希望自己也能透過職業態度，獲得同樣的隊友情誼與敬重。

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