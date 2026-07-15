NBA／昔日戰友反目動粗 赫洛談與阿德巴約衝突：只想往前看

熱火後衛赫洛今夏被交易至公鹿。(路透)

日前傳出在拉斯維加斯與前熱火隊友阿德巴約（Bam Adebayo）爆發肢體衝突的公鹿隊後衛赫洛（Tyler Herro），14日接受訪問時首度對此發聲，強調自己現在只想將這起風波拋諸腦後，全心全意專注於在密爾瓦基的全新篇章。

赫洛與阿德巴約過去攜手奮戰7個賽季，但隨著赫洛在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的重磅交易中被送往公鹿，這段昔日的戰友關係也徹底變調。

日前兩人在拉斯維加斯的一家飯店相遇，阿德巴約因不滿赫洛疑似透過社群小帳質疑他高達6000萬美元的年薪，甚至暗諷阿德巴約在季後賽 出局後向媒體「討幫手」的言論，憤而上前理論。雙方口角後演變成肢體衝突，據傳阿德巴約甚至出手擊中赫洛的下巴，所幸旁人及時拉開，才未讓衝突進一步擴大。

對此，赫洛受訪時展現冷靜態度，試圖淡化風波，「老實說，我只想把這一切拋在腦後。我現在的焦點全在密爾瓦基，希望能和球隊一起打造特別的成就。」身為威斯康辛州在地人的他，對於回到家鄉打球也充滿期待，「我準備好回家了，這不是為了證明別人是錯的，而是能代表我的城市與家鄉，這是我從大學畢業以來就一直渴望的事。」

事實上，兩人關係的裂痕早已冰凍三尺。熱火隊內消息指出，赫洛上季因傷僅出賽33場，並在適應熱火去體系化的進攻時遇上瓶頸。身為隊長的阿德巴約曾多次公開指出赫洛需要主動融入團隊，這讓處於交易流言與傷病考驗中的赫洛感到心寒，最終在社群媒體的推波助瀾下，釀成了這場令人遺憾的內鬨風波。

隨著新賽季即將展開，公鹿在送走安戴托昆波後正值重新洗牌的關鍵期，身為家鄉子弟兵的赫洛表示他已做好準備迎接挑戰，並大度地祝福前東家，「在邁阿密的一切都是愛，雙方只是需要一個重新開始的機會，而現在大家都很開心。」