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NBA／溫班亞瑪續留馬刺 簽5年2.52億美元頂薪合約

中央社洛杉磯10日綜合外電報導
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馬刺隊明星中鋒溫班亞瑪。(歐新社)
馬刺隊明星中鋒溫班亞瑪。(歐新社)

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）10日與馬刺簽下長期續約合約，先前他向支持者喊話：「我會一直留在這裡，不惜一切代價。」

法新社報導，馬刺也在社群媒體帳號上發布簽約影片，確認雙方簽下多年續約合約。

美國運動界權威媒體ESPN報導，這是為期5年、價值2.52億美元的菜鳥頂薪合約，並包含第5年的球員選擇權。

這名22歲的法國球星當天稍早也在社群平台X上發文向「馬刺大家庭」致意，暗示這名身高224公分的超級巨星接下來的動向。

溫班亞瑪上個賽季效力馬刺期間，場均繳出25.0分、11.5個籃板、3.1次助攻，以及聯盟最佳的3.1次阻攻和1.0次抄截，並率領馬刺闖進NBA總決賽，但最終不敵紐約尼克。

溫班亞瑪全票獲選為NBA年度最佳防守球員，並率領馬刺打出62勝20敗，創下聯盟第2佳戰績。隨後在他個人生涯首次NBA季後賽之旅中，馬刺先後淘汰波特蘭拓荒者、明尼蘇達灰狼以及奧克拉荷馬雷霆，挺進總決賽。

雖然在總決賽鎩羽而歸讓溫班亞瑪感到失望，但他將長期效力馬刺的消息，無疑會讓所有馬刺球迷興奮不已。

精華 FAQ

  • 他與馬刺簽下的是一紙為期5年、總值2.52億美元的菜鳥頂薪續約合約，合約內容還包含第5年的球員選擇權，代表球隊對他高度肯定。

  • 他上季場均拿下25.0分、11.5個籃板、3.1次助攻，另有聯盟最佳的3.1次阻攻與1.0次抄截，展現全面且頂尖的攻守影響力。

  • 這份續約等於確認溫班亞瑪將長期留在馬刺，也延續球隊以他為核心的建隊方向；對剛打出佳績的馬刺與球迷來說，無疑是一大利多。

溫班亞瑪 馬刺 NBA

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