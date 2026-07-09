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NBA／與父親長談後獲熱火10號退休球衣 小哈德威：這一天終於到來

記者劉肇育／即時報導
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小哈德威。(美聯社)
小哈德威。(美聯社)

儘管一度希望兒子小哈德威（Tim Hardaway Jr.）能夠開創屬於自己的傳奇，而拒絕讓退休的10號熱火隊球衣重出江湖，但熱火傳奇球星老哈德威（Tim Hardaway Sr.）在經過與兒子和家人的促膝長談後，仍在今天讓兒子穿上他的10號球衣加盟老東家熱火，這也讓熱火總裁萊利（Pat Riley）也直呼不可思議。

熱火今天正式為34歲的小哈德威舉行加盟記者會，當他接過背後繡著「Jr.」的熱火10號球衣時，這場橫跨30年的「子承父業」傳奇終於宣告圓滿，對老熱火球迷而言，這個號碼絕不陌生，它曾屬於他的父親、熱火傳奇球星老哈德威，如今還高掛在美航球館上空的榮譽，將由兒子再度穿回球場。

「這真的太不可思議了。」看著這幕歷史性畫面，當年曾執教老哈德威的熱火總裁萊利也不禁感嘆。事實上，要完成這段子承父業的佳話並不容易，老哈德威過去態度強硬，曾公開反對兒子傳承自己的退休號碼，認為「我的傳奇是我的，兒子該走自己的路」。不過小哈德威透露，經過家族內部的深入溝通，父親最終點頭放手，讓這份固執化為最深情的家族支持。

這段傳承不僅體現在號碼上，更深深烙印在小哈德威的成長軌跡中，兒時的他總在熱火球場奔跑，看著父親馳騁賽場；長大後，萊利甚至特別囑咐一名年輕助教為他進行特訓，而那名助教正是如今的熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）。

對於過去曾以對手身分15度造訪邁阿密，小哈德威透露，每次只要踏入熱火球場，就會忍不住看著高掛在球場上方的父親球衣，感覺就像擁有了超能力。談到與史波史特拉將再度合作，他說：「這一天終於到來。但現在的情況比以前嚴肅多了。我的意思是，我很放心也很有信心，無論何時需要指導或幫助，我都可以去找教練。我覺得他是個很棒的人，能幫我解決這些問題。」

如今重返邁阿密，小哈德威將以射手之姿輔佐安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo），他說：「這不僅對這支球隊來說非常合適，對我個人而言也是如此，尤其是當場上有兩個球員需要足夠的空間才能發揮他們的優勢時。我的工作就是讓他們輕鬆得分，也就是把球投進籃框。」

精華 FAQ

  • 原本反對的老哈德威，在與兒子及家人深入溝通後終於改變想法，點頭同意讓10號球衣重返球場，因此小哈德威得以加盟熱火並穿上這件具有家族意義的球衣。

  • 萊利看到小哈德威接過父親曾穿過的10號球衣時，直呼這一切非常不可思議，也感嘆這段橫跨30年的子承父業故事，終於在今天畫下圓滿句點。

  • 小哈德威表示，自己將以射手身分幫助安戴托昆波與阿德巴約拉開空間，工作重點就是把球投進籃框，讓兩位主力能更輕鬆發揮。

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