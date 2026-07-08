NBA／米契爾頂薪續留騎士 盼攜手詹姆斯完成未竟之業

騎士明星後衛米契爾。（美聯社）

騎士明星後衛「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）用最實際的行動，證明了他對克里夫蘭的炙熱愛意，他在7日與騎士球團達成協議，簽下一張為期4年、總價值高達2.73億美元的頂薪提前續約合約，並期盼詹姆斯 （LeBron James）能夠回歸克城完成「未竟之業」。

米契爾原本合約將在2027年面臨球員選項，但他選擇在合約符合提前續約資格的第一天，就毫不猶豫的與球團簽下長約。值得一提的是，根據薪資專家估算，倘若米契爾願意等到明年夏天再續約，他原本有機會簽下一份5年3.53億美元的超級頂薪。但他選擇少賺近8000萬美元（約台幣26億元）的代價提前鎖定未來，展現了當代巨星少有的忠誠與擔當。

自2022年從爵士轉戰騎士以來，米契爾連續四個賽季入選全明星賽，並三度入選年度最佳陣容，場均進帳26.7分、5.3助攻，是騎士脫離後詹姆斯時代重建期的絕對基石。今年他更率領騎士一路殺進東區決賽，雖然最終慘遭尼克 橫掃出局，但他賽後那句「我很抱歉，但我們會回來的，我們會準備好並保持飢渴」，至今仍迴盪在騎士球迷心中。

米契爾的續約不僅穩固了騎士未來核心，也為克里夫蘭接下來的自由市場布局投下震撼彈。據消息來源指出，米契爾對於老大哥（LeBron James）重返克里夫蘭抱持極度開放且歡迎的態度。目前騎士與熱火、勇士、七六人及灰狼同列詹姆斯爭奪戰的領跑者，若這位阿克倫之子決定鳳還巢，米契爾與詹姆斯的夢幻聯手，無疑將讓騎士再度重返爭冠的第一梯隊。