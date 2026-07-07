NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加

前勇士中鋒魯尼。(美聯社)

湖人 今年季後在詹姆斯 （LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。

將在新賽季正式進入「唐西奇 （Luka Doncic）時代」的湖人，今年補強大動作不斷，在日前將中鋒艾頓（Deandre Ayton）交易至巫師後，魯尼的到來將實質填補禁區替補戰力。

然而紫金大軍的野心顯然不僅於此，總管佩林卡（Rob Pelinka）已將下一個目標瞄準前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），期盼這組昔日「勇士連線」成為為唐西奇添冠幫手。

庫明加在老鷹拒絕執行其2430萬美元的球隊選項後成為全自由球員，據消息來源指出，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）與佩林卡已在第一時間與庫明加進行視訊會面，為他描繪了在唐西奇身旁擔任高出賽時間核心側翼的藍圖。

儘管湖人先前因簽下凱斯勒、塞克斯頓（Collin Sexton）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等球員導致薪資空間緊縮，但這並未澆熄他們的追求熱情，球團高層與球員近日甚至親自出馬展開「溫情攻勢」。

但目前庫明加與經紀人並未急著點頭，仍在等待市場上的最佳報價，甚至是希望讓湖人與老鷹透過「先簽後換」方式加入，但這將迫使湖人不得不送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、肯奈特（Dalton Knecht）或哈迪（Jaden Hardy）等籌碼，並打包選秀權來打動老鷹。