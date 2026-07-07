NBA／湖人欲組「勇士連線」 先補中鋒魯尼、下一步瞄準庫明加
湖人今年季後在詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，在自由市場上動作頻頻，繼日前簽下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）等人後，今天傳出與擁有三枚冠軍戒指的前勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）達成協議，將簽下一年390萬美元的合約。
將在新賽季正式進入「唐西奇（Luka Doncic）時代」的湖人，今年補強大動作不斷，在日前將中鋒艾頓（Deandre Ayton）交易至巫師後，魯尼的到來將實質填補禁區替補戰力。
然而紫金大軍的野心顯然不僅於此，總管佩林卡（Rob Pelinka）已將下一個目標瞄準前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），期盼這組昔日「勇士連線」成為為唐西奇添冠幫手。
庫明加在老鷹拒絕執行其2430萬美元的球隊選項後成為全自由球員，據消息來源指出，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）與佩林卡已在第一時間與庫明加進行視訊會面，為他描繪了在唐西奇身旁擔任高出賽時間核心側翼的藍圖。
儘管湖人先前因簽下凱斯勒、塞克斯頓（Collin Sexton）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等球員導致薪資空間緊縮，但這並未澆熄他們的追求熱情，球團高層與球員近日甚至親自出馬展開「溫情攻勢」。
但目前庫明加與經紀人並未急著點頭，仍在等待市場上的最佳報價，甚至是希望讓湖人與老鷹透過「先簽後換」方式加入，但這將迫使湖人不得不送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、肯奈特（Dalton Knecht）或哈迪（Jaden Hardy）等籌碼，並打包選秀權來打動老鷹。
湖人已與前勇士中鋒魯尼達成一年390萬美元協議，預計他將補上艾頓離隊後的禁區替補空缺，強化新賽季內線深度。 球隊下一個鎖定的目標是前鋒庫明加，湖人總教練瑞迪克與總管佩林卡已與他視訊會面，並向他描繪在唐西奇身旁擔任核心側翼的角色。 若採先簽後換，湖人可能得送出范德比爾特、肯奈特或哈迪等球員，並搭配選秀權，才能提高與老鷹談成交易的機會。
精華 FAQ
湖人已與前勇士中鋒魯尼達成一年390萬美元協議，預計他將補上艾頓離隊後的禁區替補空缺，強化新賽季內線深度。
球隊下一個鎖定的目標是前鋒庫明加，湖人總教練瑞迪克與總管佩林卡已與他視訊會面，並向他描繪在唐西奇身旁擔任核心側翼的角色。
若採先簽後換，湖人可能得送出范德比爾特、肯奈特或哈迪等球員，並搭配選秀權，才能提高與老鷹談成交易的機會。
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