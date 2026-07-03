NBA／詹姆斯10選項包含勇士、76人 經紀人曝排除尼克主因

詹姆斯。（美聯社）

「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）拋下離開湖人 的震撼彈後，自由市場隨即掀起滔天巨浪，他的經紀人保羅（Rich Paul）日前在播客節目上，直接拿出白板與指標，洋洋灑灑列出高達10支潛在球隊，並逐一分析利弊。保羅透露，目前已與多達27支球隊進行過對話，並強調即將邁入生涯第24年的詹姆斯，這次做決定將毫無壓力，「純粹是為了他自己的快樂而戰。」

在這份由保羅親自認證的白板名單中，包含了76人、騎士、金塊、灰狼、熱火、尼克 、勇士、獨行俠、塞爾蒂克與馬刺，其中76人被視為熱門焦點。

保羅直言，在76人成功交易來布朗（Jaylen Brown），加上馬克西（Tyrese Maxey）與安比德（Joel Embiid）的陣容，絕對能吸引詹姆斯的目光。而回到老東家騎士也是選項之一，陣中不僅有米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden），管理階層還有詹姆斯的高中隊友兼摯友威姆斯（Brandon Weems），具備濃厚的人情味。

有趣的是，保羅幾乎排除了加盟尼克的可能性，他認為尼克現狀非常完美，若詹姆斯加入卻未能奪冠，將承擔過大負面風險，「詹姆斯總是面臨不同的檢視標準。」此外，擁有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的熱火、擁有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊，以及具備柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）連線組合的勇士，也都名列其中。

保羅表示，這場轉隊大戲不會太快落幕，他已提醒即將年滿41歲的詹姆斯必須深思熟慮，「7月的自由市場在紙面上看起來都很美，但現實中必須非常謹慎。這是詹姆斯第一次在沒有壓力的情況下做出決定。他已經贏過球了。他兌現了自己的承諾並在洛杉磯贏得了總冠軍。這完全是為了他自己的幸福。幸福包含什麼？它包含很多方面，包括籃球、生活、友誼、競爭等等。」