我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰不怕封殺靠面膜印鈔14億 近況曝光「超細螞蟻腰」

世界盃／美國2:0擊敗波赫晉級16強 下場將對陣比利時

NBA／塞爾蒂克大洗牌 送走布朗換回76人喬治、再補康利與羅賓森

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布朗和喬治互換東家。 (美聯社)
布朗和喬治互換東家。 (美聯社)

NBA自由球員市場剛開啟就迎來顛覆東區版圖的驚天交易，塞爾蒂克傳出將與76人達成協議，送出前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），換回九屆全明星前鋒喬治（Paul George）以及兩個首輪籤、兩個次輪籤。在「綠衫軍」雙槍核心拆夥之際，塞爾蒂克隨即又在自由市場大開殺戒，接連簽下老將控衛康利（Mike Conley）與尼克冠軍中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），一舉完成陣容大洗牌。

塞爾蒂克今年季後賽首輪爆冷遭76人淘汰後，陣中雙槍之一的布朗未來動向便流言不斷，儘管綠衫軍曾試圖向公鹿報價爭奪安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未果，但在總管史蒂芬斯（Brad Stevens）積極兜售下，最終與76人達成這筆震撼聯盟的重磅交易，布朗也成為聯盟歷史上第5位在奪得總冠軍賽MVP後，三年內就被交易的球員。

即將滿30歲的布朗上季繳出場均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，不僅入選年度第二隊，MVP票選更居第6，他與泰托姆（Jayson Tatum）自2016年起並肩作戰，是綠衫軍長年奪冠大熱門的基石。有趣的是，布朗過去曾公開在直播中暗諷76人中鋒安比德（Joel Embiid）是「假摔王」，如今兩人化敵為友，加上馬克西（Tyrese Maxey），費城全新三巨頭儼然成形。

而填補布朗離隊的鋒線空缺，綠衫軍迎來36歲的喬治。喬治上季在費城場均貢獻16.7分、5.3籃板，雖然季中曾因違反禁藥政策遭禁賽25場，但他攻防兩端實力與大賽經驗，仍是塞爾蒂克維持競爭力的重要保障。

除了這樁驚天交易，塞爾蒂克更在自由市場發動全面補強。後場方面，以一年合約網羅38歲老將康利。禁區則砸下3年4740萬美元成功挖角剛隨尼克奪冠的中鋒羅賓森，這波一內一外、兼顧即戰力與未來選秀資產的閃電操盤，雖然讓波士頓球迷告別了陪伴十年的布朗，卻也靠著喬治、康利與羅賓森的加盟，迅速重組出具備老將經驗與禁區強度的全新爭冠陣容，充分展現綠衫軍為了重返榮耀不惜豪賭的強烈野心。

精華 FAQ

  • 綠衫軍送出前總冠軍賽MVP布朗，換回九屆全明星前鋒喬治，並從76人取得兩個首輪籤與兩個次輪籤，等同用核心換取即戰力與未來資產。

  • 除了交易補強外，塞爾蒂克還以一年合約簽下老將控衛康利，並以3年4740萬美元網羅中鋒羅賓森，強化後場組織與禁區防守厚度。

  • 布朗加盟後，76人將形成布朗、安比德與馬克西的全新三巨頭。若能整合球權與攻守分工，費城有望在東區迅速提升競爭力。

上一則

NBA／拓荒者交易莫蘭特盼強化後場 里拉德親喊話：一起開工吧

下一則

世界盃／為英格蘭小球迷請命 教頭：幫小孩請假看球吧

延伸閱讀

NBA／「聰明哥」跳脫合約試水溫火箭成大熱門 艾頓續留湖人

NBA／「聰明哥」跳脫合約試水溫火箭成大熱門 艾頓續留湖人
NBA／「字母人生」落幕 熱火勝出關鍵曝光 綠衫軍出布朗仍被打槍

NBA／「字母人生」落幕 熱火勝出關鍵曝光 綠衫軍出布朗仍被打槍
NBA／莫蘭特轉戰拓荒者 灰熊1換2進入重建

NBA／莫蘭特轉戰拓荒者 灰熊1換2進入重建
NBA／詹皇離隊後首補強 湖人1.3億挖角爵士長人凱斯勒

NBA／詹皇離隊後首補強 湖人1.3億挖角爵士長人凱斯勒

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31
挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（美聯社）

比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德7款柏金包價值30萬美元

2026-06-26 16:12

超人氣

更多 >
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮