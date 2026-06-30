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NBA／勇士不只要「詹柯連線」還要AD 遭巫師冷關交易大門

記者劉肇育／即時報導
巫師明星前鋒戴維斯。（美聯社）
巫師明星前鋒戴維斯。（美聯社）

隨著自由市場大門開啟，NBA再度掀起波瀾，勇士傳出除了正積極追逐確定離開湖人詹姆斯（LeBron James），甚至有意透過交易引進巫師明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），期盼在舊金山重現2020年助湖人奪冠的組合，不過這項傳聞隨即遭到巫師潑冷水，消息來源指出，巫師已明確表態無意送走戴維斯，並拒絕聆聽任何報價。

勇士為了清出薪資空間迎接今年自由市場，前鋒格林（Draymond Green）日前已拒絕執行下賽季價值2760萬美元的球員選項，這讓勇士在自由市場操作上更具彈性，由於詹姆斯、戴維斯與格林皆隸屬於同一家經紀公司，勇士期盼藉由積極爭取戴維斯加盟，作為吸引詹姆斯入隊的強大誘因。若要推動這筆重磅交易，勇士勢必得送出剛動完阿基里斯腱手術的巴特勒（Jimmy Butler）作為主籌碼，但勇士內部目前仍傾向留住巴特勒，使交易流於流言階段。

面對灣區的虎視眈眈，巫師的態度相當堅決，總管道金斯（Will Dawkins）早已將戴維斯與明星控衛楊恩（Trae Young）視為球隊重建的核心骨幹，巫師日前才剛以4年2.12億美元的大約留住楊恩，隨後戴維斯也將在8月初獲得簽署4年2.75億美元頂薪延長合約的資格，足見球團對這對頂級雙人組的重視。

巫師高層看重的不僅是兩人的明星身手，更是他們渴望證明自己的強烈動機。戴維斯在過去兩年內歷經湖人與獨行俠的變動，楊恩轉戰華盛頓前也歷經波折，道金斯透露，「我們得到的是兩位帶著滿腔怒火與動力的球員。他們想在華盛頓並肩作戰，這正是我們願意傾注一切籌碼贏球的選擇。」巫師期盼由戴維斯與楊恩坐鎮，帶領包括選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）與薩爾（Alex Sarr）在內的年輕骨幹，在下賽季衝擊季後賽，徹底粉碎勇士的挖角美夢。

精華 FAQ

  • 消息指出，勇士除了積極追求可能離開湖人的詹姆斯，也有意透過交易網羅戴維斯，盼以兩人重現昔日奪冠組合，提升新賽季爭冠實力。

  • 巫師高層態度相當堅決，已明確表示無意送走戴維斯，甚至拒絕聆聽任何報價，顯示球隊希望他留隊，繼續與楊恩共同帶領重建。

  • 報導指出，若勇士真要推動引進戴維斯，勢必得把剛動完阿基里斯腱手術的巴特勒列為主要籌碼，但球隊內部目前仍傾向保留他。

NBA 詹姆斯 湖人

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