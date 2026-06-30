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NBA／莫蘭特轉戰拓荒者 灰熊1換2進入重建

中央社／紐約29日電
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莫蘭特轉戰拓荒者。(美聯社)
莫蘭特轉戰拓荒者。(美聯社)

美國職籃NBA重磅交易，曼菲斯灰熊送出全明星主將莫蘭特（Ja Morant）至波特蘭拓荒者換回2名球員。灰熊在這項交易後，已失去2022-23賽季51勝陣容中大部分主力，準備進入重建。

綜合路透與法新社報導，拓荒者用葛蘭特（Jerami Grant）與莫瑞（Kris Murray）換來兩屆全明星的莫蘭特。

先前有傳言指出，拓荒者也正與波士頓塞爾蒂克商討獲得布朗（Jaylen Brown），但目前尚不清楚莫蘭特的加盟是否會造成影響，不過拓荒者在莫蘭特交易中並未動用任何選秀權。

莫蘭特與球隊還有2年合約，年薪分別為4217萬美元（2026-27賽季）和4489萬美元（2027-28賽季）。他將在2028年成為自由球員。

莫蘭特生涯至今出賽327場，場均貢獻22.4分、7.4助攻、4.6個籃板和1次抄截。

他在2019年選秀以第2順位被選中，職業生涯因傷缺席超過100場比賽，並曾兩度在社群媒體亮槍遭聯盟禁賽25場。

灰熊上賽季戰績25勝57負，全隊已失去2022-23賽季51勝陣容中的大部分主力。2025年選秀大會前，灰熊將3分球高手貝恩（Desmond Bane）交易至奧蘭多魔術，並在2月份交易截止日前，將2屆全明星的傑克森（Jaren Jackson Jr.）送至猶他爵士。

32歲的葛蘭特自2014年加入NBA以來，已經效力過5支球隊。上季他代表拓荒者出賽57場比賽，場均18.6分和3.5個籃板。

25歲的莫瑞方結束第3個NBA賽季。他是2023年選秀大會的第23順位，生涯至今出賽188場比賽，場均5.3分。

精華 FAQ

  • 灰熊將兩屆全明星後衛莫蘭特送往波特蘭拓荒者，換回32歲前鋒葛蘭特與25歲前鋒莫瑞，且交易未動用任何選秀權。

  • 因為灰熊在這筆交易前，已陸續送走貝恩與傑克森等主力，2022-23賽季51勝陣容幾乎解體，上季更只拿下25勝，明顯轉入重整。

  • 莫蘭特生涯327場平均22.4分、7.4助攻與4.6籃板，表現出色；但他也因傷缺席逾100場，並曾兩度因社群亮槍遭禁賽25場。

NBA 波士頓

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