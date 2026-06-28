NBA未來之星新加坡場 林書豪透露將參與台灣活動

NBA未來之星邀請賽本週在新加坡登場，台裔球星林書豪28日到場與年輕球員互動。(中央社)

NBA 未來之星邀請賽本周在新加坡登場，台裔球星林書豪 今天到場與年輕球員互動。他表示應相信自己會面對大舞台就要勇敢迎戰，不要因為對手而感到畏懼；他也透露將持續參與在台灣舉辦的活動。

NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）是NBA於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結來自亞太區的男、女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。

來自台灣的東泰高中、陽明高中等球隊在新加坡賽事中與多國隊伍一拚高下，許多國際籃壇球星到場，包含台裔球星林書豪、李奇蒙（Mitch Richmond）、傑克森（Lauren Jackson）等人。林書豪今天出席在體育館的活動，並在場邊接受中央社等媒體訪問。

被問到台灣球迷關注他的動態，林書豪表達感謝，並透露將持續參與在台灣舉辦的活動。談及NBA未來之星邀請賽吸引眾多學生球隊，他說，對於年輕球員而言，最重要的一點就是「放手去做」，既然年輕球員相信自己會面對大舞台，就要勇敢迎戰，不要因為對手而感到畏懼，也不要懷疑自己。

林書豪此次赴新加坡亦與當地網紅到小販中心拍攝影片受到矚目。被問到其他行程，他則笑說「會去吃一些當地美食，像辣椒螃蟹」。

TPBL新北國王去年底在新莊體育館舉行林書豪球衣退休儀式，當時現場超過6000名球迷座無虛席，亞洲天王周杰倫還以神秘嘉賓現身，林書豪還感性地說：「我永遠都會記得今晚。」

曾在美國職籃NBA掀起「林來瘋」浪潮，林書豪在2023年決定改披國王戰袍、與弟弟林書緯同隊奮戰，兩人攜手幫助球隊連續2年稱霸奪冠，其中林書豪更在上季包辦TPBL總冠軍賽最有價值球員（FMVP）與年度最有價值球員（MVP）。他在新賽季開打前宣布高掛球鞋，結束長達15年職業生涯。