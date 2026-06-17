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NBA尼克奪冠功臣 布朗森、哈特現身洋基球場開球

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布朗森（左）與哈特（右）17日晚間為紐約洋基隊開球。（路透）
布朗森（左）與哈特（右）17日晚間為紐約洋基隊開球。（路透）

剛率領紐約尼克隊奪下自1973年以來首座NBA總冠軍的兩大球星——總決賽MVP布朗森（Jalen Brunson）與哈特（Josh Hart）17日晚間為紐約洋基隊擔任開球嘉賓，延續尼克奪冠後席捲全城的慶祝熱潮。

ESPN報導，當布朗森與哈特身穿洋基條紋球衣踏上球場時，大螢幕播放尼克奪冠精華影片，全場球迷起立鼓掌。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洋基總教練布恩（Aaron Boone表示：「這支尼克隊真的很令人著迷。過去幾年，他們一步步建立起球隊文化，展現出堅韌與強大的心理素質，球迷也因此團結在一起。能夠見證這一切，非常有趣。」

事實上，尼克奪冠後行程滿檔。布朗森與哈特16日先後登上晨間節目《Today》及深夜脫口秀《Late Night with Jimmy Fallon》，布朗森還與隊友參加《Good Morning America》節目錄影。

紐約市政府將於18日在曼哈頓下城舉行盛大的紙帶遊行（Ticker-Tape Parade）慶祝尼克封王。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）甚至預測，這場慶典可能成為「紐約市史上規模最大的遊行」。

布朗森自2022年加盟尼克以來，第二度在紐約擔任開球嘉賓，他2024年曾在洋基與大都會的「地鐵大戰」開球。

哈特則與洋基隊淵源深厚。他是洋基傳奇捕手Elston Howard的外甥孫（great-nephew）。霍華德的32號球衣已被洋基永久退休，並在球場紀念公園（Monument Park）立碑紀念。

精華 FAQ

  • 他們是在17日晚間為紐約洋基隊擔任開球嘉賓，藉此延續尼克奪冠後席捲全城的慶祝氣氛，也讓棒球場成為封王歡樂的一部分。

  • 布朗森與哈特穿著洋基條紋球衣上場時，大螢幕同步播放尼克奪冠精華影片，現場球迷則起立鼓掌，氣氛相當熱烈而感人。

  • 紐約市政府預定18日在曼哈頓下城舉行紙帶遊行慶祝奪冠，市長曼達尼甚至表示，這場活動可能成為紐約市史上規模最大的遊行。

洋基 尼克 NBA

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