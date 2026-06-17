NBA／童年時熬夜為看喬丹打球 史普利特接掌公牛教鞭盼重返榮耀

前馬刺冠軍中鋒史普利特正式接掌公牛隊教鞭。(路透)

公牛在今天召開新任總教練加盟記者會，宣布由前馬刺 冠軍中鋒史普利特（Tiago Splitter）正式接掌教鞭，這位來自巴西 的主帥透露，自己從小就是經常偷偷熬夜看喬丹 （Michael Jordan）打球長大的公牛迷，如今承接這份榮耀，他強調將帶入高標準的球隊文化，率領風城軍團走出連4季無緣季後賽的低谷。

「我知道這是一份沉重的責任，也明白外界對於公牛總教練的期待。」史普利特在記者會上坦言，要將球隊帶回喬丹時代的輝煌歲月，前方的路還很長。不過，他與今年五月剛上任的公牛籃球營運副總裁葛拉罕（Bryson Graham）一拍即合，兩人都期盼在陣容天賦之外，先建立起讓芝加哥社區與球迷感到驕傲的團隊認同與好習慣。

現年41歲的史普利特，上賽季在拓荒者經歷了一場震撼教育，當時拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）因涉嫌聯邦賭博案遭調查，史普利特臨危受命接任代理總教練，在人心惶惶的風暴中，他展現極佳的沉穩與更衣室凝聚力，不僅幫助前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）生涯首度入選明星賽，更率領連4年吞敗仗的拓荒者重返季後賽。

儘管季後未獲拓荒者留任，但史普利特化危機為轉機的能力已備受肯定，如今轉戰同樣連續4年勝率未過半的公牛，他將目光鎖定在下周選秀第4順位與第15順位的籤上。自2011年的錫伯杜（Tom Thibodeau）後，公牛就未曾有教練能在執教首季便殺入季後賽，對此史普利特不急著好高騖遠，他語氣堅定地向球迷承諾，「我唯一能保證的是，每一晚我們都會拿出最高規格去競爭，從累積每一個小勝利開始，一步步走向大目標。」