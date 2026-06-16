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NBA／尼克奪冠的祕密？老闆杜蘭曾要球員「禁欲10周」

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尼克老闆杜蘭（橘衣者）慶祝球隊封王。（路透）
尼克老闆杜蘭（橘衣者）慶祝球隊封王。（路透）

紐約尼克隊睽違53年奪下NBA總冠軍榮耀，背後竟藏著一段令人哭笑不得的奪冠秘辛。球隊老闆杜蘭（James Dolan）近日被爆料，早在季後賽開打前，就曾在隊內會議中半開玩笑地建議球員「禁欲10周」，希望大家透過犧牲與自律，全力衝擊總冠軍。

報導指出，杜蘭於4月3日在球隊內部發表一場約15分鐘的突襲演說，談到尼克長達53年的冠軍荒時表示：「我有個想法，也許你們應該在接下來10周放棄性生活。」隨後他又笑著補充：「你們不一定真的要這麼做，但就像斯巴達人一樣，他們會透過克制自己來取得優勢，找到那個優勢。」

杜蘭還鼓勵球員回家與另一半及家人溝通，讓他們明白季後賽期間必須投入的承諾與犧牲。不過，他也不忘幽默提醒球員：「回家後別跟太太說你們不打算有性生活，更別說這是我的主意。」

據SNY報導，球員們當下雖然對這番發言感到意外，但這段談話確實令人印象深刻。尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）日前在Instagram直播時還特別提起此事，笑稱老闆「真的太狂（savage）了」。

兩個月後，尼克成功奪下自1973年以來首座NBA總冠軍，也讓杜蘭當初的「犧牲論」成為另類奪冠佳話。杜蘭捧起冠軍金盃時，感性地向紐約球迷表示：「紐約，我很抱歉讓大家等了這麼久，但我們終於做到了，希望下次不必再等這麼久。」

精華 FAQ

  • 他在4月3日的內部談話中，半開玩笑建議球員接下來10周放棄性生活，並把這種克制視為追求優勢的一種方式。

  • 球員們當下雖感意外，但印象深刻；前鋒布里吉斯後來還在直播中提起，笑稱老闆的發言真的很狂，也讓這段插曲迅速傳開。

  • 兩個月後尼克奪下自1973年以來首座NBA總冠軍，杜蘭的犧牲論因此被球迷拿來當成另類奪冠秘辛與話題。

NBA 季後賽 尼克

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