NBA尼克封王／老爸當年輸馬刺 布朗森討回來 翻轉1999年劇本

布朗森父子。（路透）

老布朗森（Rick Brunson）曾和紐約尼克 隊打進1999年的NBA總冠軍賽，如今兒子布朗森（Jalen Brunson）不但率尼克打進同樣階段，昨天更狂轟45分，率隊以94：90逆轉馬刺 隊，終結53年的冠軍等待；布朗森和目前擔任尼克助理教練的爸爸老布朗森共享冠軍，締造史上第一對父子同隊捧冠的特別紀錄。

「這是我們夢寐以求的一切，這也是為何我要來到紐約。」和爸爸都落下感動淚水的布朗森說。

身高僅188公分的布朗森，2022年離開待了4季的獨行俠隊，以自由球員身分和尼克簽下4年1億400萬美元的合約，當時許多聲音認為尼克給予太高薪，如今卻成為最成功的1筆合約。在布朗森加入前，尼克21季來只贏過一個系列賽，布朗森來到的4個賽季，尼克至少都打進東區第二輪，今年更直接帶回隊史第3冠。

2022年加入尼克教練團的老布朗森形容，1999年和馬刺爭冠的畫面有如昨日，「當時對我們是很好經歷，但我會說，身為父親看到兒子有如此表現，感覺更興奮。」

摘下總冠軍賽MVP的布朗森，從小就接受爸爸指導，老布朗森為他制定一套嚴格的投籃訓練計畫，還會不斷耳提面命「疲憊是弱者的表現」、「每件事都要認真對待」。布朗森透露，從沒因此不滿，這些魔鬼訓練造就他韌性十足的抗壓性。

「不論我們落後多少，他都保持進攻，戰到最後一刻。」也是總冠軍賽MVP大熱門的阿努諾比形容，布朗森是非常出色的球員，「今晚他展現出來了，向世界證明這一點」。