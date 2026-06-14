我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA尼克封王／老爸當年輸馬刺 布朗森討回來 翻轉1999年劇本

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

NBA尼克封王／老爸當年輸馬刺 布朗森討回來 翻轉1999年劇本

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布朗森父子。（路透）
布朗森父子。（路透）

老布朗森（Rick Brunson）曾和紐約尼克隊打進1999年的NBA總冠軍賽，如今兒子布朗森（Jalen Brunson）不但率尼克打進同樣階段，昨天更狂轟45分，率隊以94：90逆轉馬刺隊，終結53年的冠軍等待；布朗森和目前擔任尼克助理教練的爸爸老布朗森共享冠軍，締造史上第一對父子同隊捧冠的特別紀錄。

「這是我們夢寐以求的一切，這也是為何我要來到紐約。」和爸爸都落下感動淚水的布朗森說。

身高僅188公分的布朗森，2022年離開待了4季的獨行俠隊，以自由球員身分和尼克簽下4年1億400萬美元的合約，當時許多聲音認為尼克給予太高薪，如今卻成為最成功的1筆合約。在布朗森加入前，尼克21季來只贏過一個系列賽，布朗森來到的4個賽季，尼克至少都打進東區第二輪，今年更直接帶回隊史第3冠。

2022年加入尼克教練團的老布朗森形容，1999年和馬刺爭冠的畫面有如昨日，「當時對我們是很好經歷，但我會說，身為父親看到兒子有如此表現，感覺更興奮。」

摘下總冠軍賽MVP的布朗森，從小就接受爸爸指導，老布朗森為他制定一套嚴格的投籃訓練計畫，還會不斷耳提面命「疲憊是弱者的表現」、「每件事都要認真對待」。布朗森透露，從沒因此不滿，這些魔鬼訓練造就他韌性十足的抗壓性。

「不論我們落後多少，他都保持進攻，戰到最後一刻。」也是總冠軍賽MVP大熱門的阿努諾比形容，布朗森是非常出色的球員，「今晚他展現出來了，向世界證明這一點」。

精華 FAQ

  • 布朗森在總冠軍賽中狂砍45分，帶領尼克以94比90逆轉馬刺。這場勝利不僅助隊奪冠，也讓他獲選總冠軍賽MVP，成為球隊封王最大功臣。

  • 老布朗森1999年曾隨尼克打進總冠軍賽，如今兒子布朗森也率隊闖進同樣階段並奪冠。父子兩代都在尼克完成爭冠旅程，寫下史上首對父子同隊捧冠紀錄。

  • 布朗森2022年以自由球員加盟尼克後，球隊從過去21季只贏一個系列賽，提升到他效力的四季都至少打進東區第二輪，今年更直接帶回隊史第3冠。

馬刺 尼克

上一則

場邊人語／尼克封王 馬刺空望

延伸閱讀

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠
NBA／尼克53年首冠 布朗森當年無私「自願犧牲薪資」

NBA／尼克53年首冠 布朗森當年無私「自願犧牲薪資」
NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 「關鍵之王」布朗森狂寫多項紀錄

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 「關鍵之王」布朗森狂寫多項紀錄
NBA尼克封王／188公分布朗森奪FMVP 落下英雄淚

NBA尼克封王／188公分布朗森奪FMVP 落下英雄淚

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐約尼克封王。（美聯社）

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

2026-06-13 23:35
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
不想再繳房產稅？ 關注這10州

不想再繳房產稅？ 關注這10州
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植