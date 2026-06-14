NBA／尼克53年首冠 布朗森當年無私「自願犧牲薪資」

尼克球迷舉著布朗森的照片。（路透）

身高僅188公分的布朗森（Jalen Brunson），今年在NBA總冠軍賽5場戰役平均攻下32.6分，封王戰更狂砍45分，幫助紐約尼克摘下53年來首座冠軍，榮膺總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。他當年自願犧牲大筆薪資補強球隊的無私，讓尼克贏得隊史第3座金盃。

布朗森在這5場系列賽表現突出，尤其第4場尼克上演世紀大逆襲的戲碼中也有36分7助攻貢獻，才得以讓隊友阿努諾比（OG Anunoby）以補球進籃準決殺方式帶走史詩級勝利，奠定3勝1負的優勢，進而贏得隊史第3座總冠軍（前兩次是1970、1973年）。

除了得分，布朗森在這5戰另有場均4.2籃板、4.6助攻，三分球命中率38.9%，整體命中率42.1%，場均上場高達39.2分鐘的演出。封王戰轟下的45分，締造隊史總冠軍賽單場得分新高，也是本系列賽單場最高紀錄。

這一切讓他躋身紐約體壇傳奇行列，與美國職棒大聯盟MLB紐約洋基隊吉特（Derek Jeter）、職業美式足球NFL紐約巨人隊曼寧（Eli Manning）、北美職業冰球聯盟NHL紐約遊騎兵隊麥西耶（Mark Messier）等人並列。只要為「大蘋果」紐約帶來冠軍，自然而然享有一輩子被歌頌的榮耀。

布朗森原本是達拉斯獨行俠的最佳第六人，擔任「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）的頭號替補；2021-22 球季期間，布朗森曾主動希望提前和獨行俠以4年5500 萬美元續約。然而，獨行俠管理層選擇觀望，拒絕了該份合約。

2022年成為完全自由球員後，布朗森選擇與尼克簽下4 年1.04億美元的合約。到了2024年6月，他為了讓尼克保有組成冠軍陣容所需的薪資彈性，選擇4年1.565億美元的提前續約，主動放棄最高可達5年2.69億美元的頂薪合約，降薪金額多達約1.13億美元。

隨後，尼克順利網羅了布里吉斯（Mikal Bridges，布朗森2016年在維拉諾瓦大學奪冠時期的戰友）、湯斯（Karl-Anthony Towns）等好手，為球隊睽違逾半世紀再度登頂紮下根基。

這項前所未見的犧牲選擇，如今得到最甜美的回報。

尼克近4個球季徹底脫胎換骨，原因不一而足，但首推布朗森。在他加盟前，紐約在21季裡僅有4年例行賽戰績勝多敗少。自布朗森改披尼克戰袍後，這4年勝率全數過半。

季後賽方面，布朗森在陣的4年總共奪下8個系列勝利，而尼克自1998年至2022年間，季後賽系列的獲勝次數也才7次。

此外，布朗森也是貨真價實的超級球星，連續3年入選明星賽，且連續3季平均得分都達到至少26分。近3年來，唯一能每季都入選明星球員外加場均至少26分的，除了布朗森，只有約基奇（Nikola Jokic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、杜蘭特（Kevin Durant）和安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。這4人全都贏過冠軍，如今布朗森也加入行列。

當年與布朗森、布里吉斯一起攜手為維拉諾瓦大學（Villanova University）奪冠的尼克前鋒哈特（Josh Hart）說：「我覺得他在聯盟裡還是被低估，他一直用實際表現，一場一場、一輪一輪地證明所有人錯了。身為朋友，也身為隊友，真的滿有趣。你知道他是全聯盟最頂尖的球員之一，也很高興他終於開始受到關注。」