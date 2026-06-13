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NBA總冠軍戰G5／溫班亞瑪搧5火鍋 尼克上半場落後5分

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NBA總冠軍戰G5／溫班亞瑪搧5火鍋 尼克上半場落後5分

記者曾思儒／即時報導
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溫班亞瑪(右)第一節就賞出3火鍋。(美聯社)
溫班亞瑪(右)第一節就賞出3火鍋。(美聯社)

NBA總冠軍賽第5戰13日晚回到馬刺隊主場進行，馬刺首節雖取得23：13領先，但第4戰上演落後29分瘋狂逆轉的尼克，第二節在當家球星布朗森（Jalen Brunson）領軍下追分，半場打完差距縮小到37：42。

客場作戰的尼克首節命中率不佳，全隊22投僅4中，只有兩位球員有得分，布朗森6投3中包含2投俱中的三分球拿8分，第4戰上演「準絕殺」補籃的阿努諾比（OG Anunoby）5投1中拿5分；馬刺先發點點開花，夏帕尼（Julian Champagnie）節末投進三分彈，讓馬刺首節打完取得兩位數優勢。

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第一節就賞出3火鍋，第二節開打不到2分就再賞出2阻攻，加上自己投過三分彈，帶出馬刺8：2的開節攻勢，領先擴大到31：15。

尼克靠哈特（Josh Hart）和布朗森接連飆進三分彈，回敬9：2攻勢，布朗森又連進兩球，個人連得7分，加上福克斯對哈特犯規升級成惡意犯規，哈特完成「3分打」後布里吉斯（Mikal Bridges）又進球，尼克一波連拿5分攻勢將差距縮小到37：40。

馬刺在溫班亞瑪下場後陷入得分荒，靠瓦賽爾（Devin Vassell）投進壓哨球，才帶著42：37領先進入下半場。

布朗森上半場攻下全場最高16分，馬刺以哈波（Dylan Harper）11分最高，溫班亞瑪9分、9籃板、5阻攻和2助攻。

精華 FAQ

  • 馬刺首節靠先發多點開花建立優勢，搭配夏帕尼節末三分，首節打完以23比13領先，並在第二節一度擴大差距，半場仍保有5分優勢。

  • 溫班亞瑪上半場就送出5記阻攻，第一節3火鍋、第二節開局再賞2鍋，成功壓制尼克禁區進攻，也帶動馬刺一度拉開比分。

  • 尼克主要靠布朗森發動反攻，他上半場攻下16分，並與哈特、布里吉斯連續得分縮小差距，最終半場將落後從雙位數追到37比42。

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