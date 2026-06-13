尼克爭冠熱潮壓倒世界盃 紐約市民目光聚焦NBA

NBA總冠軍賽第五戰開打前，尼克球迷陸續抵達球場。（美聯社）

世界盃 足球賽嘉年華氣氛今天席捲紐約，但完全敵不過紐約民眾更關心尼克隊爭奪NBA 總冠軍的狂熱，足球盛事的聲勢因而相形失色。

法新社報導，曾5度奪冠的巴西 對摩洛哥在2026年世界盃首戰，風采遭尼克與聖安東尼奧馬刺的NBA總冠軍賽對決蓋過。

36歲的羅德里格斯（David Rodriguez）在尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）附近的拉瑟福德酒吧（The Rutherford）看足球賽轉播時說：「我不是足球迷，所以今天當然全部心思都放在尼克身上。但世界盃真的很酷。」

與此同時，數以萬計的足球迷湧入附近的賓州車站（Penn Station），搭車前往大都會人壽體育場（MetLife Stadium）觀看巴西對摩洛哥之戰。

37歲的沃德（Morten Vold）身穿巴西國家隊的黃綠色球衣前往車站，現場可見大量軍警駐守。他對當局為了迎接世界盃龐大人潮所做的準備工作表示讚賞。

來自挪威卑爾根的沃德說，紐約的交通App還提供影片來指引乘車路線。不過他認為，98美元的來回票價「跟平時費用相比實在太誇張」。

在曼哈頓這個被世界盃熱潮包圍的小小區域之外，整個紐約都沉浸在尼克的橘藍浪潮中。只要尼克今晚在德州的比賽中取勝，他們就將拿下53年來首座總冠軍。

拉瑟福德酒吧經理麥納瑪拉（David McNamara）表示：「只要尼克的比賽一結束，大家就會把注意力轉回足球。」他並表示今天會轉播兩場世界盃賽事。

成千上萬尼克球迷正湧入該街區，準備聚在一起為自家球隊加油助威。目前尼克在總冠軍系列賽中取得3比1聽牌優勢。