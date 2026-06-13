NBA總冠軍賽G5／馬刺主場限制德州以外居民購票 尼克球迷抗議

NBA總冠軍賽第四戰下半場，馬刺溫班亞瑪上籃。(美聯社)

紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺 隊（San Antonio Spurs）總決賽系列關鍵第5戰，13日晚在德州 聖安東尼奧市弗羅斯特銀行中心（Frost Bank Center）舉行。馬刺隊為阻止尼克球迷搶購球館內1萬8418個座位，在售票網站Ticketmaster設下地域限制，限制外地球迷購票。此舉遭紐約球迷強烈抗議，尼克隊主場麥迪遜廣場花園 （MSG）為支持球迷，介入溝通，該舉措最後宣告失敗。

紐約郵報（New York Post）報導，Ticketmaster網站說明寫道：「本次比賽門票僅限住在弗羅斯特銀行中心方圓150哩範圍內的顧客購買。居住地以信用卡帳單地址為準。住在弗羅斯特銀行中心方圓150哩以外的訂單，將被取消並予以退款，恕不另行通知。」

這項說明令眾多球迷大感憤怒，也讓已購票球迷擔心13日晚上被拒於球場門外，無法觀賽；情況促使MSG聯繫馬刺隊，以確保尼克隊球迷能夠入場。

MSG發給紐約郵報的聲明表示，「我們已與馬刺隊老闆確認，他們不會取消任何尼克球迷今晚在聖安東尼奧觀賽的門票，所有持票人都將被允許進入弗羅斯特銀行球館。」

這起事件在網上議論紛紛。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）試圖邀功，在X平台發文道：「聽到尼克球迷的擔憂後，我的團隊聯繫了Ticketmaster，我很高興地確認，通過該平台購票的球迷，門票不會被取消。紐約人將可到場助威。尼克拿下第5戰！」

一名面臨交易取消困境的尼克球迷、現居加州的39歲新澤西州人凱爾（Kyle）告訴紐約郵報，他試圖透過Ticketmaster購買價格1100元的票，最後交易被取消。但他強調，「沒人攔得住我！」。

凱爾表示，他在Ticketmaster購票時，出現文字寫著「由於球館和球隊限制，若您的帳單郵政編碼不在球館150哩半徑範圍內，他們會取消訂單並退款」。所以，他改去二手票市場購票。

面對外界批評聲浪，Ticketmaster在13日聲明表示，「NBA總決賽第五場比賽門票地域限制是由主隊設定，並在購票時生效。但只要是透過Ticketmaster購票，持有效認證門票，即可憑票入場觀賽。所有透過Ticketmaster購買的本場比賽門票均未被取消，也不會被取消。」