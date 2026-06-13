NBA總冠軍賽G5／尼克觀賽派對門票 離譜喊價1450元
二手票市場瘋狂炒價，毫不手軟地「宰殺」急欲觀看歷史性球賽的紐約尼克隊（NY Knicks）球迷。13日晚上8點半的美國職籃（NBA）總決賽—尼克隊與馬刺隊（San Antonio Spurs）第五戰（Game 5）觀賽派對票價，狂飆至1400元以上。
紐約郵報（New York Post）報導，尼克隊在無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）舉辦的觀賽派對門票，在二手票平台的售價，高達原價的140倍。
無線電城音樂廳位於洛克斐勒中心（Rockefeller Center）建築群內；這場官方觀賽派對門票自13日上午10點開始發售，正式售價僅10元，迅速被搶購一空。
唯利是圖的「黃牛」立刻從中牟利，甚至可說「大開殺戒」。在二手票平台 Vivid Seats，一張位於觀賽派對的劇院前排門票，離譜喊價1450元。
位於二樓（mezzanine level）位置較高座位，有人要價604元；二樓中間位置有人開價484元。位於劇院最高樓層、也應該是最便宜的座位，要價也高達424元。
尼克隊在紐約曼哈頓舉辦的第五場比賽，官方觀賽派對共有三個地點，分別是麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外的Plaza33、中央公園沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)，以及無線電城音樂廳。
麥迪遜廣場花園外的觀賽派對，只開放給3000名尼克隊死忠球迷憑票入場；中央公園活動免費但須事先登記。
由於先前安排在麥迪遜廣場花園舉行的「五秒盛夏」（5 Seconds to Summer）演唱會取消，尼克隊官方第五場比賽觀賽派對得以改在無線電城音樂廳舉行。
尼克隊與馬刺隊連續在麥迪遜廣場花園對戰兩場，川普總統8日親臨觀戰；10日第四戰流行樂天后泰勒絲在場邊加油，尼克最後演出逆轉秀，以107比106一分險勝，拿下第三勝。尼克隊距離睽違逾半世紀的NBA總冠軍僅一步之遙，有望拿下自1973年以來的首座總冠軍。
因為總冠軍賽第五戰具有關鍵性，又是尼克可能封王的歷史時刻，官方票很快售罄，黃牛便在二手平台大量轉售，造成價格暴漲。 這場由尼克隊舉辦的官方觀賽派對，門票自13日上午10點開賣，正式售價只有10元，但一開賣就被搶光，隨即出現高價轉售。 尼克隊在前四戰後已取得三勝，距離總冠軍只差一勝，若再贏第五戰，就能拿下自1973年以來首座NBA總冠軍，球迷期待極高。
精華 FAQ
因為總冠軍賽第五戰具有關鍵性，又是尼克可能封王的歷史時刻，官方票很快售罄，黃牛便在二手平台大量轉售，造成價格暴漲。
這場由尼克隊舉辦的官方觀賽派對，門票自13日上午10點開賣，正式售價只有10元，但一開賣就被搶光，隨即出現高價轉售。
尼克隊在前四戰後已取得三勝，距離總冠軍只差一勝，若再贏第五戰，就能拿下自1973年以來首座NBA總冠軍，球迷期待極高。
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