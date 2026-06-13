前NBA年度MVP哈登車內手槍置於杯架 德州遭逮捕

NBA騎士隊明星後衛哈登。(美聯社資料照)

根據法院文件，曾榮膺美國職籃NBA 年度最有價值球員（MVP）的「大鬍子」哈登（James Harden），今天因一項違法攜帶武器的輕罪指控，在德州休士頓 （Houston）遭警方逮捕。

綜合法新社和路透報導，德州哈立斯郡（Harris County）法院紀錄顯示，現效力於克里夫蘭騎士的哈登，是於凌晨3時41分被帶回警局。當時警方在他的賓士車內發現一把未多加掩藏、放在杯架上的手槍。

根據文件內容，哈登在向警方證實該把槍枝為他所有後遭到逮捕並移送拘留，隨後以100美元交保獲釋。

當局執法人員表示，這把槍械當時並未裝在槍套內，且放置在車內一眼就看到的明顯之處。

36歲的哈登預計本月22日出庭。保釋條件禁止他持有任何槍枝、彈藥或其他武器。

騎士對此事件暫未發表評論。

騎士是今年2月交易截止日前網羅這位資深後衛。今年季後賽他平均攻下19.2分、5.5次助攻，助球隊打進東區冠軍賽，最終被紐約尼克橫掃出局。

哈登於2009年NBA選秀大會中被奧克拉荷馬市雷霆以首輪第三順位選中，之後在休士頓火箭大放異彩，並於2018年獲頒年度MVP。

11度入選明星賽的哈登，生涯也曾效力過布魯克林籃網、費城76人及洛杉磯快艇。