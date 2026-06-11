NBA總冠軍戰G4 尼克狂追29分逆轉勝馬刺 總冠軍聽牌
NBA總冠軍賽第四戰10日繼續在尼克隊主場麥迪遜廣場花園舉行，馬刺隊一路大幅領先，尼克隊直到第四節大反攻，終場以107：106戲劇化演出「史上最大逆轉秀」，冠軍賽取得第三勝聽牌優勢。兩隊將於13日(周六)在馬刺主場進行第五戰，尼克力爭53年來的總冠軍，馬刺則必須在主場贏球才可續命。
第四戰上半場，馬刺隊火力全開狂掃14記三分球，並一度取得高達29分領先優勢，但下半場尼克卻展開猛烈反撲，並在比賽最後1.2秒阿努諾比(OG Anunoby)準絕殺補籃，最終尼克就以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。
馬刺與尼克在總冠軍賽前三戰打完，都由客場球隊取勝，其中馬刺在第三戰擊敗尼克扳回一城，甚至導致紐約球迷在賽後出現對馬刺球迷的暴力行為，讓紐約市警局在10日祭出禁聚令，臨時取消在麥迪遜廣場花園外的球迷集會，引發尼克球團與球迷的反彈。
馬刺10日首節就展現驚人進攻火力，單節投進六記三分球拿下41分，其中瓦賽爾、溫班亞瑪首節就都有雙位數得分表現，第二節福克斯、哈波更是接續開火，讓馬刺在該節中段一度取得29分領先；上半場打完。也靠著投進14記三分球，取得27分領先。
但今年季後賽展現極佳韌性的尼克，在第三節展開猛烈反撲，趁著馬刺進攻手感降溫，尼克在該節中段打出一波13：0的反擊，讓雙方一度回到16分差距，儘管手感火燙的哈波隨即挺身止血，但尼克仍是靠著單節26：14的攻勢，第三節打完追到剩15分差距。
第四節尼克持續反撲，尤其是唐斯(Karl-Anthony Towns)先是投進高難度後仰三分球，又隨即單打溫班亞瑪得分，助尼克在首節後再度追到個位數分差。加上阿努諾比在倒數4分34秒再度命中三分球，尼克追到僅剩4分差距。
比賽最後階段，尼克一哥布朗森投進三分球後，又在籃下拋投命中，助尼克在比賽最後1分22秒反領先1分。儘管馬刺的卡瑟爾(Stephon Castle)在倒數30秒兩罰俱中，再要回領先；但尼克最後一波進攻，布朗森大號三分球出手不進，阿努諾比卻在倒數1.2秒補進準絕殺，反觀馬刺卻以失誤收場，最終尼克就以1分差距險勝，冠軍賽取得3：1聽牌優勢。
尼克以布朗森拿36分最佳，阿努諾比有33分進帳，至於馬刺則以溫班亞瑪24分最多。
尼克在上半場一度落後29分，但第三節開始提升防守與外線火力，第四節靠唐斯、布朗森與阿努諾比接力追分，最後1.2秒由阿努諾比補籃絕殺，以1分險勝。 尼克在第四戰贏球後，總冠軍賽戰績變成3比1，率先取得聽牌優勢。接下來第五戰將回到馬刺主場進行，尼克只要再贏一場就能封王。 尼克方面以布朗森攻下36分最高，阿努諾比也有33分進帳；馬刺則由溫班亞瑪拿下24分最多。雖然馬刺上半場火力驚人，仍被尼克後段反撲翻盤。
精華 FAQ
尼克在上半場一度落後29分，但第三節開始提升防守與外線火力，第四節靠唐斯、布朗森與阿努諾比接力追分，最後1.2秒由阿努諾比補籃絕殺，以1分險勝。
尼克在第四戰贏球後，總冠軍賽戰績變成3比1，率先取得聽牌優勢。接下來第五戰將回到馬刺主場進行，尼克只要再贏一場就能封王。
尼克方面以布朗森攻下36分最高，阿努諾比也有33分進帳；馬刺則由溫班亞瑪拿下24分最多。雖然馬刺上半場火力驚人，仍被尼克後段反撲翻盤。
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