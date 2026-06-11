NBA／完成驚天補籃準絕殺馬刺 阿努諾比：我只是衝著球去

談到比賽最後1.2秒的致勝補籃，阿努諾比說全隊一直沒有放棄，大家都展現了韌性。(美聯社)

尼克隊 今天在總冠軍賽第四戰上半場一度落後到29分的情況下，靠著下半場布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）攜手攻下39分，其中包括倒數1.2秒阿努諾比的準絕殺補籃，完成冠軍賽史上最大逆轉秀，賽後阿努諾比也直言，始終相信球隊會有逆轉的可能性。

尼克在前一場比賽於主場遭到馬刺 隊扳回一城後，今天上半場又遭到「黑衫軍」的外線砲火轟炸，上半場就讓馬刺投進14記三分球，並一度落後到29分。

眼看著馬刺準備將系列賽扳平，下半場尼克卻展開戲劇化反撲，不僅主控布朗森在第四節關鍵時刻連連取分，阿努諾比也不斷衝擊籃框，包括在尼克最後一波進攻中，布朗森在球隊1分落後的情況下於三分線外出手，球彈框而出，阿努諾比卻從三分線外一路衝入禁區將球補進，幫助尼克以1分差距帶走勝利，冠軍賽也取得3：1聽牌優勢。

談到在比賽最後1.2秒的致勝補籃，阿努諾比說：「我們全隊一直沒有放棄，大家都展現了韌性，我們始終相信自己，因為我們過去也完成過逆轉。當我們把球權交給布朗森後，他獲得一次不錯的出手空間，球出手後，我立即就衝入籃下衝搶，我只想著要衝著球去。」

根據統計數據，阿努諾比與布朗森在下半場合力攻下39分，比起馬刺團隊的30分甚至多出9分，談到這樣的戲劇化結果，他說：「他們在開局打出了高潮，但我們心裡都很清楚，遲早會迎來反擊的一刻，所以我們始終沒有慌亂，咬牙苦撐，不斷前進。」

而尼克總教練布朗（Mike Brown）也說：「今天早上我約談了他，我告訴OG，你如此高大、強壯又充滿運動天賦，今晚必須在進攻籃板上展現怪獸級別的表現，我真不知道尼克隊史上是否有比今天更重要的時刻。」