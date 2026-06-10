NBA／馬刺G4半場27分大幅領先尼克 上半場狂轟14記三分球

尼克隊前鋒阿努諾比(左)10日在總冠軍戰第四場第一節投籃，馬刺隊前鋒溫班亞瑪(右)伸手想蓋火鍋。(美聯社)

NBA 總冠軍賽第四戰今天繼續在籃球聖地麥迪遜花園廣場舉行，前一場扳回一城的馬刺 ，在上半場再度火力全開，前兩節打完馬刺已經投進14記三分球，包括溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）、瓦賽爾（Devin Vassell）、哈波（Dylan Harper）都有雙位數得分表現，幫助馬刺半場以76：49大幅領先尼克。

馬刺在總冠軍賽前兩場於主場失守後，第三戰總算在溫班亞瑪單場猛轟32分領軍下於紐約扳回一城，雙方在前3戰打完都由作客球隊取勝。而尼克第三戰於主場輸球，也在場外傳出暴力事件，導致紐約市警局在今天的第四戰前祭出禁止聚集令，引發反彈聲浪。

不過今天作客的馬刺，再度給予尼克迎頭痛擊，首節馬刺瓦賽爾就外線火力全開，個人單節三分球三次出手全都命中，搭配上溫班亞瑪也延續前場比賽的火燙手感，兩人在首節就分別有12分與13分進帳，在兩人一內一外的火力轟炸下，馬刺在首節就拿下41分，反觀尼克單節命中率卻不足3成，讓馬刺以41：22領先。

第二節，馬刺福克斯也延續進攻火力，開節再度連進兩記三分球，隨後年輕好手哈波（Dylan Harper）、布萊恩（Carter Bryant）、夏帕尼（Julian Champagnie）的連續三記三分球命中，更是幫助馬刺一口氣將領先優勢擴大到25分，也是尼克自2月出戰活塞後，最大的落後分差。

儘管已經大幅領先，但馬刺並沒有因此鬆懈，哈波緊接著連得7分，讓雙方分差來到29分，上半場打完馬刺也以27分領先尼克，其中溫班亞瑪攻下16分，瓦賽爾、哈波15分，福克斯13分，馬刺團隊三分球出手26次命中14球，至於尼克則以布朗森（Jalen Brunson）19分最佳。