NBA／總冠軍G4泰勒絲到場嗨翻 身穿上衣有玄機
紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊連續在麥迪遜廣場花園(MSG)對戰兩場，川普總統8日親臨觀戰，10日流行樂天后泰勒絲在場邊加油，尼克最後演出逆轉秀，天后也難掩激動起立歡呼。
紐約主場幾乎一票難求。身為尼克鐵粉的泰勒絲(Taylor Swift)10日與好姊妹海姆樂團(Haim)成員一同現身MSG，她們穿著寫有「Stevie Knicks」(傳奇女歌手Stevie Nicks諧音)的上衣為尼克加油。泰勒絲曾因與未婚夫、NFL球星凱爾西(Travis Kelce)觀看凱爾西家鄉球隊克里夫蘭騎士隊對決尼克隊的比賽，凱爾西支持克里夫蘭而引發紐約球迷微詞，不過凱爾西說，他開始支持尼克隊。
包括紐約知名婚禮策畫師索娜爾夏(Sonal Shah)證實，36歲的泰勒絲與凱爾西預定7月3日在MSG舉辦婚禮。
索娜爾夏指出，在這座全球最具指標性的場地舉辦周末婚禮，包含獨家使用權、現場維安、場館營運以及放棄舉辦演唱會所產生的機會成本，再加上餐飲與奢華布置，預計將耗資高達2000萬元。
紐約無疑是當前籃球世界中心。儘管紐約尼克隊季後賽13連勝在8日晚間遭馬刺隊終結，但總冠軍賽第三戰還是創下驚人收視。
雅虎體育網站報導，由於川普總統親臨現場，加上MSG自1999年以來首次舉辦總決賽，這場矚目對決在美國廣播公司(ABC)與ESPN平均吸引2380萬人收看。不僅創下1998年喬丹(Michael Jordan)奪冠時期以來最高的總冠軍賽第3戰收視，也比去年總冠軍賽同期暴漲159%。
主要因川普總統親臨現場，加上麥迪遜廣場花園睽違多年再辦總決賽，話題性十足。比賽又打得精彩，吸引全美觀眾關注，平均收視高達2380萬人。 尼克鐵粉泰勒絲預定10日與朋友現身MSG主場應援，成為第四戰最大話題。她的出席不僅能吸引粉絲目光，也被看好進一步推升比賽收視。 報導引述婚禮策畫師說法，稱泰勒絲與凱爾西預定7月3日在MSG辦婚禮，並估計費用高達2000萬元，包含包場、維安、營運與奢華布置等成本。
精華 FAQ
主要因川普總統親臨現場，加上麥迪遜廣場花園睽違多年再辦總決賽，話題性十足。比賽又打得精彩，吸引全美觀眾關注，平均收視高達2380萬人。
尼克鐵粉泰勒絲預定10日與朋友現身MSG主場應援，成為第四戰最大話題。她的出席不僅能吸引粉絲目光，也被看好進一步推升比賽收視。
報導引述婚禮策畫師說法，稱泰勒絲與凱爾西預定7月3日在MSG辦婚禮，並估計費用高達2000萬元，包含包場、維安、營運與奢華布置等成本。
上一則
世界盃舉辦96年來僅8國拿過冠軍 分析揭常勝軍具備4要素
下一則