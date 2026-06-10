我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普空襲伊朗後貼美劇「白宮風雲」片段 只分享台詞 沒提結局

香港宏福苑大火慘劇 當局依「誤殺罪」起訴7人及2家公司

NBA總冠軍賽成肉搏大戰 卡瑟爾誓言G4帶著勝利離開紐約

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺球星卡瑟爾。（美聯社）
馬刺球星卡瑟爾。（美聯社）

NBA總冠軍賽戰火全面升級，馬刺隊在系列賽G3歷經一番苦戰，最終以115：111險勝尼克隊，雖然在系列賽仍以1：2落後，但雙方球員在場上拳拳到肉的身體對抗，已讓今年的總決賽徹底淪為高強度的肉搏戰。

面對尼克核心後衛布倫森（Jalen Brunson）的犀利攻勢，馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）在G4開打前的練球採訪中坦言，總決賽的哨音尺度與常規賽大不相同，球員必須學會適應並在防守端持續施壓。

「我覺得就是每個回合都保持身體對抗，並且保持一致性。」談到如何看防布倫森以及拿捏防守尺度，卡瑟爾顯得相當老練，他直言，「不管裁判吹不吹，你都要知道，在這種級別的比賽裡，他們不可能每個犯規都吹。」

卡瑟爾強調，在總冠軍賽這種高張力的舞台上，兩隊其實在每個進攻回合都面臨著極具侵略性的防守拉扯，上半場往往是雙方刺探裁判吹罰尺度的過程，一旦摸清了底線，最重要的就是打得更聰明，並在規則允許的邊緣內繼續讓對手打得艱難。

馬刺與尼克明天將繼續在紐約進行總冠軍賽G4，卡瑟爾也預告馬刺將會再拿下一勝，帶著平手局面回到聖安東尼奧，「當然，我們預計會贏得接下來3場比賽，但我們會一場一場打、一節一節來，努力慢慢追回來。前兩場的失利真的很傷人，但對我們來說也是一種警惕，我們都很期待明天的到來，然後帶著勝利離開這裡，」

精華 FAQ

  • 馬刺雖以115比111拿下G3，但系列賽仍以1比2落後尼克。雙方身體對抗激烈，總冠軍賽已變成高張力的肉搏戰，下一戰G4將格外關鍵。

  • 卡瑟爾認為總決賽哨音與常規賽不同，球員不能期待每個犯規都被吹。他強調要每回合維持身體對抗與一致性，並在規則邊緣內持續施壓。

  • 馬刺明天將繼續留在紐約打G4，卡瑟爾預告球隊希望拿下勝利，把系列賽扳成平手再回聖安東尼奧。他也說球隊會一場一場拚，先專注眼前這一戰。

馬刺 尼克隊

上一則

新澤西看世界盃小組賽最貴 花費等同芝加哥1個月租金

延伸閱讀

NBA／不讓太陽2比0翻盤憾事重演 布里吉斯：第4戰必須控制犯規

NBA／不讓太陽2比0翻盤憾事重演 布里吉斯：第4戰必須控制犯規
NBA／馬刺G3作客紐約沒退路 卡瑟爾透露波波維奇用一段話點醒眾將

NBA／馬刺G3作客紐約沒退路 卡瑟爾透露波波維奇用一段話點醒眾將
NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

NBA／溫班亞瑪轟32分 馬刺G3扳回一城 在川普面前斷尼克13連勝

NBA／遭溫班亞瑪「大力金剛掌」推倒 布朗森淡看衝突：你看到什麼就是什麼

NBA／遭溫班亞瑪「大力金剛掌」推倒 布朗森淡看衝突：你看到什麼就是什麼

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

2026-06-08 22:13

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊