NBA總冠軍賽成肉搏大戰 卡瑟爾誓言G4帶著勝利離開紐約

馬刺球星卡瑟爾。（美聯社）

NBA總冠軍賽戰火全面升級，馬刺 隊在系列賽G3歷經一番苦戰，最終以115：111險勝尼克隊 ，雖然在系列賽仍以1：2落後，但雙方球員在場上拳拳到肉的身體對抗，已讓今年的總決賽徹底淪為高強度的肉搏戰。

面對尼克核心後衛布倫森（Jalen Brunson）的犀利攻勢，馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）在G4開打前的練球採訪中坦言，總決賽的哨音尺度與常規賽大不相同，球員必須學會適應並在防守端持續施壓。

「我覺得就是每個回合都保持身體對抗，並且保持一致性。」談到如何看防布倫森以及拿捏防守尺度，卡瑟爾顯得相當老練，他直言，「不管裁判吹不吹，你都要知道，在這種級別的比賽裡，他們不可能每個犯規都吹。」

卡瑟爾強調，在總冠軍賽這種高張力的舞台上，兩隊其實在每個進攻回合都面臨著極具侵略性的防守拉扯，上半場往往是雙方刺探裁判吹罰尺度的過程，一旦摸清了底線，最重要的就是打得更聰明，並在規則允許的邊緣內繼續讓對手打得艱難。

馬刺與尼克明天將繼續在紐約進行總冠軍賽G4，卡瑟爾也預告馬刺將會再拿下一勝，帶著平手局面回到聖安東尼奧，「當然，我們預計會贏得接下來3場比賽，但我們會一場一場打、一節一節來，努力慢慢追回來。前兩場的失利真的很傷人，但對我們來說也是一種警惕，我們都很期待明天的到來，然後帶著勝利離開這裡，」