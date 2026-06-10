NBA／唐斯決勝節神隱 尼克總教練盼加入進攻

尼克隊當家中鋒唐斯。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐斯總冠軍賽連三戰第四節掛零，尼克決勝時刻火力受影響。

唐斯總冠軍賽連三戰第四節掛零，尼克決勝時刻火力受影響。 重點二： 總教練布朗強調，增加唐斯持球與參與進攻極度重要。

總教練布朗強調，增加唐斯持球與參與進攻極度重要。 重點三：唐斯上半場效率高，尼克下半場合計得分明顯下滑。

尼克隊 當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）總冠軍賽 連3場都在第四節進攻「神隱」，決勝節得分都掛蛋，不同的是前兩戰尼克都打下客場勝利，昨天回到主場卻以111：115吞敗，中斷季後賽13連勝，尼克總教練布朗（Mike Brown）9日球隊練習時就說，讓唐斯加入進攻行列「極度重要」。

布朗提到，不只是第四節，增加唐斯的持球，讓他參與比賽是要加強的方向，「我要藉續努力讓他更好參與整場比賽，包括比賽的最後階段。」

唐斯總冠軍賽場均繳出16.7分、11籃板和3助攻，昨天出賽38分鐘的成績是11分、8籃板、3抄截和2阻攻，不過第四節4投盡墨，包括2次外線嘗試。

根據《ESPN》數據，上半場在唐斯觸球的14次回合中拿下23分且沒出現任何失誤，第二節更狂轟42分，但下半場合計只拿47分。

唐斯練習後受訪表示，球隊有比賽策略，大家也會想盡力執行，尤其是第四節，「我會盡我所能，以最高水準來執行比賽策略。」

根據數據，當唐斯季後賽單場至少傳出4助攻，尼克戰績是13勝1敗，唯一落敗的場次是4月和老鷹隊的第2戰。