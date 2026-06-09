尼克、馬刺爭霸 第四場比賽轉售票價大跌 降幅逾6000元

紐約尼克隊(Knicks)在8日的NBA總決賽第三場比賽中失利，使得10日在曼哈頓麥迪遜廣場花園進行的第四場比賽不會是決勝戰，線上轉售票價格因此急劇下跌。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克第三戰失利，第四戰不再是潛在封王戰，轉售票價因此明顯下滑。

尼克第三戰失利，第四戰不再是潛在封王戰，轉售票價因此明顯下滑。 重點二： 第四場比賽線上票價九日約五千元，較七日最低一萬一千元大幅回落。

第四場比賽線上票價九日約五千元，較七日最低一萬一千元大幅回落。 重點三：若尼克想在主場見證奪冠，第六場將成關鍵，票價已飆破一萬一千元。

紐約尼克隊(Knicks)在8日的NBA 總決賽第三場比賽中失利，意味著10日在曼哈頓 麥迪遜廣場花園進行的第四場比賽，將不再是球隊自1973年以來首次奪冠的潛在決勝戰。也許正是因為這個原因，第四場比賽的線上轉售票價格出現了急劇下跌。

9日，第四場比賽在大多數轉售網站上的票價約為5000元。而在7日，第四場比賽的票價最低也要1萬1000元。

假若球迷希望在麥迪遜廣場花園見證尼克隊可能奪冠的時刻，定於6月16日舉行的第六場比賽現在成了最後的機會。目前尼克隊在這輪七場四勝制的系列賽中以二比一領先。

第六場比賽的門票在TickPick網站上的最低掛牌價為1萬1282元，而在其他網站上單張票價超過1萬2000元。在高價位方面，StubHub上曾出現一對門票售價超過11萬5000元的情況。

相對而言，13日在聖安東尼奧舉行的第五場比賽門票最為「划算」，最低掛牌價在1625元至1800元之間。

假若兩隊難分伯仲，需要進行第七場比賽，該場比賽將會於6月19日在聖安東尼奧舉行。其門票在TickPick上的最低掛牌價為4673元，而在其他網站上約為5000元。