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NBA／林書豪重返MSG掀回憶殺 簽球衣史派克·李嗨翻

記者曾思儒／即時報導
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林書豪幫尼克鐵粉史派克·李（Spike Lee）在球衣上簽名。 (美聯社)
林書豪幫尼克鐵粉史派克·李（Spike Lee）在球衣上簽名。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林書豪退役後首度以球迷身分重返尼克主場麥迪遜廣場花園。
  • 重點二：他替史派克·李在尼克17號與哈佛4號球衣上簽名，氣氛熱絡。
  • 重點三：林書豪受訪看好尼克主場表現，也點名布朗森將有精彩發揮。

2012年穿著尼克隊球衣刮起「林來瘋」的「哈佛小子」林書豪，退役後首度以球迷身份重返尼克主場麥迪遜廣場花園，今天總冠軍賽第3戰他穿著藍色尼克夾克現身，還幫尼克鐵粉史派克·李（Spike Lee）在球衣上簽名，讓美國傳奇電影製作人笑開懷。

有趣的是，林書豪簽名的實戰球衣，一件是尼克的17號球衣，另一件是就讀哈佛大學時期的4號球衣，讓史派克·李都變成小粉絲，拿著手機紀錄林書豪簽名時刻；2019年後轉往亞洲發展的林書豪還透露，離開NBA後就再也沒見到史派克·李，久別重逢兩人也拿著球衣留下合影。

林書豪現場接受《The Athletic》訪問時提到，尼克回到主場，對環境自在熟悉，且熟悉籃框、了解球場，相信會有很好的表現；他也點名尼克搶下頭兩戰勝利的關鍵布朗森（Jalen Brunson），預測布朗森會有精彩演出。

林書豪重返麥迪遜廣場花園讓許多球迷掀起「回憶殺」，社群留言出線一排「林來瘋」留言。

精華 FAQ

  • 林書豪是退役後首度以球迷身分回到尼克主場麥迪遜廣場花園，並穿著藍色尼克夾克現身總冠軍賽第3戰，立刻勾起外界對他在紐約掀起「林來瘋」的回憶。

  • 林書豪替史派克·李在兩件實戰球衣上簽名，分別是尼克17號與哈佛大學4號球衣。史派克·李全程像小粉絲般錄影留念，兩人也久別重逢合影。

  • 林書豪受訪時表示，尼克回到主場後在環境、籃框與球場熟悉度上都很有優勢，應能打出好表現；他也點名布朗森是前兩戰勝利關鍵，預測其將再度發揮。

林書豪 NBA 麥迪遜廣場花園

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