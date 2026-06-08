NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普現身NBA總決賽G3，成為首位在任內觀戰的美國總統。

川普現身NBA總決賽G3，成為首位在任內觀戰的美國總統。 重點二： 他在賽前敬禮畫面曝光後，現場立刻爆出大批球迷噓聲。

他在賽前敬禮畫面曝光後，現場立刻爆出大批球迷噓聲。 重點三：席佛強調川普是真正尼克迷，試圖淡化這次觀戰的政治意味。

NBA 總決賽第3戰今天於紐約麥迪遜花園廣場點燃戰火，這場由尼克主場迎戰馬刺 的頂尖對決，迎來了歷史性的一刻，川普 總統（Donald Trump）親臨現場觀賽，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統，不過當主場大螢幕在賽前演奏國歌時捕捉到川普敬禮的畫面，現場隨即爆發出排山倒海的噓聲。

川普當晚搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機從紐澤西住所出發，隨後在嚴密車隊護送下穿過曼哈頓市區抵達球場，並進駐尼克老闆多蘭（James Dolan）的專屬包廂。儘管場外聚集了手持「川普下台」標語的抗議民眾，且大螢幕現身時嘘聲不斷，但隨後畫面切換至美國國旗與尼克球員時，主場球迷立刻轉為熱烈歡呼，形成強烈對比。

為了迎接元首蒞臨，紐約警方與特勤局將球場周邊拉起最高規格防線，大批球迷提早4小時排隊安檢，讓現場宛如跨年夜般水馬林立。對此，NBA主席席佛（Adam Silver）在受訪時表達歡迎，並試圖淡化政治色彩，「運動的迷人之處，就在於能凝聚彼此。川普早年就曾參與過聯盟的宣傳拍攝，他是一位真正的尼克球迷。」

面對因維安升級帶來的交通管制與不便，兩隊總教練皆淡然處之，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）坦言，這場歷史對決本就備受矚目，「現場確實有許多狀況，但我寧可成為這歷史性一刻的參與者，也不願置身事外。」

川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)

川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)