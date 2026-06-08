NBA／扭轉首節雙位數落後 尼克半場3人得分上雙7分領先馬刺

尼克上半場以64：57領先馬刺。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克首節一度落後雙位數，第二節強勢反撲逆轉局勢。

尼克首節一度落後雙位數，第二節強勢反撲逆轉局勢。 重點二： 阿努諾比與布朗森領軍發威，尼克上半場三人得分上雙。

阿努諾比與布朗森領軍發威，尼克上半場三人得分上雙。 重點三：馬刺靠溫班亞瑪開局猛攻，但次節失守讓尼克取得領先。

NBA 總冠軍賽第三戰今天移師到尼克主場麥迪遜花園廣場舉行，不僅美國總統川普親自到場觀戰，過去效力尼克時期靠著「林來瘋」獲得關注的華裔球星林書豪 也到場為前東家打氣，而冠軍賽2連勝的尼克首節雖然一度落後達到雙位數，但第二節靠著阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）的活躍表現逆轉戰局，上半場打反以64：57領先馬刺 。

在球隊於主場苦吞二連敗的情況下，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天開賽就火力全開，比賽前5分鐘4投全進拿下9分，率隊打出19：9的攻勢，首節打完馬刺已有7名球員有得分紀錄，包括卡瑟爾（Stephon Castle）拿下7分、瓦賽爾（Devin Vassell）投進2記三分球拿下6分；至於尼克今天在首節再度陷入苦戰，在受制於馬刺防守下單節發生4次失誤，尼克也以22：33落後。

但第二節尼克如同前一場比賽隨即吹起反攻號角，靠著防守壓制以及阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在該節前3分半鐘火力全開，領軍打出一波16：7的攻勢，迫使馬刺喊出暫停。

暫停過後尼克仍持續對馬刺施壓，甚至在該節剩下4分多鐘時靠著阿努諾比、布朗森的連續三分球命中，本場比賽首度取得領先，但馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅立即在三分線上做出回應，還與福克斯完成一次空中接力暴扣美技，不過火力全開的尼克在第二節後段同樣銳不可擋，在該節最後75秒哈特（Josh Hart）、布朗森連續的三分球命中，加上唐斯的兩罰俱中，幫助尼克上半場打完取得7分領先。

尼克今天上半場打完已經有3人得分上雙位數，阿努諾比17分、布朗森15分、哈特13分，三人合計投進7記三分球。至於馬刺雖然也有溫班亞瑪拿下15分、卡瑟爾18分，但第二節讓尼克單節灌進42分，內外防線都遭到撕裂。