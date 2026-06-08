我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

遭華裔店主槍殺少年案發影片曝 非裔家屬控：進商店被監視

NBA／扭轉首節雙位數落後 尼克半場3人得分上雙7分領先馬刺

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼克上半場以64：57領先馬刺。  (路透)
尼克上半場以64：57領先馬刺。  (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克首節一度落後雙位數，第二節強勢反撲逆轉局勢。
  • 重點二：阿努諾比與布朗森領軍發威，尼克上半場三人得分上雙。
  • 重點三：馬刺靠溫班亞瑪開局猛攻，但次節失守讓尼克取得領先。

NBA總冠軍賽第三戰今天移師到尼克主場麥迪遜花園廣場舉行，不僅美國總統川普親自到場觀戰，過去效力尼克時期靠著「林來瘋」獲得關注的華裔球星林書豪也到場為前東家打氣，而冠軍賽2連勝的尼克首節雖然一度落後達到雙位數，但第二節靠著阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）的活躍表現逆轉戰局，上半場打反以64：57領先馬刺。  

在球隊於主場苦吞二連敗的情況下，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天開賽就火力全開，比賽前5分鐘4投全進拿下9分，率隊打出19：9的攻勢，首節打完馬刺已有7名球員有得分紀錄，包括卡瑟爾（Stephon Castle）拿下7分、瓦賽爾（Devin Vassell）投進2記三分球拿下6分；至於尼克今天在首節再度陷入苦戰，在受制於馬刺防守下單節發生4次失誤，尼克也以22：33落後。

但第二節尼克如同前一場比賽隨即吹起反攻號角，靠著防守壓制以及阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在該節前3分半鐘火力全開，領軍打出一波16：7的攻勢，迫使馬刺喊出暫停。

暫停過後尼克仍持續對馬刺施壓，甚至在該節剩下4分多鐘時靠著阿努諾比、布朗森的連續三分球命中，本場比賽首度取得領先，但馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅立即在三分線上做出回應，還與福克斯完成一次空中接力暴扣美技，不過火力全開的尼克在第二節後段同樣銳不可擋，在該節最後75秒哈特（Josh Hart）、布朗森連續的三分球命中，加上唐斯的兩罰俱中，幫助尼克上半場打完取得7分領先。

尼克今天上半場打完已經有3人得分上雙位數，阿努諾比17分、布朗森15分、哈特13分，三人合計投進7記三分球。至於馬刺雖然也有溫班亞瑪拿下15分、卡瑟爾18分，但第二節讓尼克單節灌進42分，內外防線都遭到撕裂。

精華 FAQ

  • 尼克首節因失誤與防守壓力落後11分，但第二節加強防守並提升外線火力，靠阿努諾比與布朗森帶動攻勢，單節轟下42分完成逆轉。

  • 尼克上半場共有三人得分上雙，阿努諾比拿17分、布朗森15分、哈特13分，三人合計投進7記三分球，成為反超馬刺的關鍵。

  • 馬刺靠溫班亞瑪開局強攻建立優勢，但第二節防線被尼克撕裂，單節讓對手攻下42分，進攻端又未能持續回應，因而被反超7分。

馬刺 NBA 林書豪

上一則

世界盃／伊朗隊赴墨備戰 全員戴168胸針 有意思

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約
NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅

NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅
NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高
NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

2026-06-06 12:21

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富