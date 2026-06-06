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NBA總冠軍戰G2／最後30秒致命失誤 林書豪揭馬刺輸球2大敗因

世界新聞網／輯
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林書豪重回紐約，擔任NBA總冠軍賽ESPN分析師。(本報資料照片／新北國王提供)
林書豪重回紐約，擔任NBA總冠軍賽ESPN分析師。(本報資料照片／新北國王提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬刺在總冠軍賽G2最後30秒連續失誤，104比105遭尼克絕殺，系列賽陷入0勝2負劣勢。
  • 重點二：林書豪指出，馬刺敗因在於經驗不足、體能下滑，以及關鍵時刻缺乏成熟決策。
  • 重點三：尼克靠布朗森掌控攻勢拿下勝利，季後賽連勝已達13場，創下NBA史上第二長紀錄。

NBA總冠軍賽第二戰，馬刺隊以104：105遭尼克絕殺，系列賽陷入0勝2負落後。前NBA華裔球星林書豪（Jeremy Lin）賽後分析，經驗不足與體能下滑是馬刺在最後30秒崩盤的主因，若無法及時改善，恐將讓整個系列賽提前失去懸念。

第二戰中，馬刺展現驚人韌性，在第四節打出14：0攻勢，成功將比分追成104：104，眼看有機會在主場扳平系列賽。不過在終場前39.3秒暫停後，球隊卻接連發生關鍵失誤。當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)先是投失17呎跳投，接著傳球打到隊友卡斯特(Stephon Castle)的背部形成失誤，之後又對布朗森(Jalen Brunson)犯規，最後一擊也未能命中，眼睜睜看著勝利溜走。

賽後接受媒體訪問時，溫班亞瑪坦言，當時場上的情況「有些模糊」，自己並不完全清楚究竟哪個環節出了問題。

林書豪在在ESPN賽後節目中深入解析馬刺敗因。他表示：「馬刺展現了十足鬥志，靠著14：0攻勢追平比賽，但最後30秒暴露出太多經驗不足的問題。不管你稱之為太年輕，還是體能耗盡，結果都一樣，那不是一支成熟冠軍球隊該有的表現。」

林書豪認為，馬刺有兩個關鍵失誤。第一是進攻選擇不佳，溫班亞瑪面對防守悍將羅賓森（Mitchell Robinson） 時選擇單打後仰跳投，最終未能命中。第二則是球隊缺乏明確領導者。

林書豪指出：「溫班亞瑪運球推進時，卡斯特根本沒有準備接球，也沒有人知道究竟誰該掌控這波進攻、是否該喊暫停。整個局面就像溫班亞瑪自己形容的那樣，非常模糊。」

他進一步拿尼克作為對照，「如果當時持球的是尼克，他們一定會立刻把球交給布朗森，而布朗森也會馬上找到自己想要的錯位機會。」在林書豪看來，這正是兩隊目前最大的差距：一支球隊擁有成熟且明確的決策核心，另一支則仍在學習如何處理總冠軍賽的壓力。

隨著尼克拿下勝利，季後賽連勝場次已來到13場，創下NBA史上第二長紀錄。更令馬刺擔憂的是，NBA總冠軍賽史上從未有球隊在主場連輸前兩戰後，還能成功逆轉奪冠。

精華 FAQ

  • 馬刺在最後30秒先後出現投籃失手、傳球失誤與犯規問題，進攻選擇又過於倉促，最終被尼克把握機會完成絕殺，錯失扳平系列賽的關鍵一役。

  • 林書豪認為，馬刺輸球主因是經驗不足與體能下滑，導致關鍵時刻判斷混亂；同時球隊缺乏明確領導者，無法在高壓情境下迅速做出正確決策。

  • 林書豪以尼克為例指出，布朗森能穩定掌控球權並立即尋找錯位機會，展現成熟決策核心。相較之下，馬刺在混亂中找不到主攻點，成為勝負分水嶺。

馬刺 林書豪 NBA

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