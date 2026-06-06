林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林書豪退休後首度受邀回到麥迪遜廣場花園觀賽並任分析師。

林書豪退休後首度受邀回到麥迪遜廣場花園觀賽並任分析師。 重點二： 尼克球星唐斯公開致敬林書豪，坦言他曾讓自己成為尼克迷。

尼克球星唐斯公開致敬林書豪，坦言他曾讓自己成為尼克迷。 重點三：安東尼邀林書豪上節目釐清不和傳言，林書豪主張先私下對話。

紐約郵報(New York Post)5日報導，曾效力於紐約尼克隊，並掀起「林來瘋」風潮的華裔球星林書豪 ，確認將親赴麥迪遜廣場花園 觀看NBA 總冠軍賽第三戰和第四戰，並將以ESPN分析師身分參與轉播。

這次總冠軍賽也是林書豪在37歲退休後，首度以評論員身分亮相。

林書豪感謝尼克隊一直邀請他舊地重遊，他說：「尼克隊一直很積極、持續地想讓我回去看比賽。我一直很想去，不是不想，而是我還在打球，每個球季結束都比尼克隊晚，所以沒辦法。現在是我退休後的第一個球季，終於有時間、也有這個機會了，我等不及了。」

他透露不會坐在場邊第一排，而是會在前幾排的位置。

尼克球星唐斯(Karl-Anthony Towns)還特別向林書豪致敬，說：「我真的要感謝林書豪，他讓我成為尼克球迷，還讓我跑去Modell's(運動用品店)找他的球衣，當時根本想買也搶不到。」

另外，前尼克隊球星安東尼(Carmelo Anthony)邀請林書豪上他的podcast節目，說盼望兩人「把話說清楚」，化解兩人不和傳言。2012年安東尼因傷缺陣期間，林書豪異軍突起，帶領球隊連勝7場，場均超過22分9助攻；外界盛傳安東尼忌妒林書豪的竄紅，他還在林書豪轉隊至火箭隊時，公開稱林書豪的火箭合約「荒謬」。

林書豪則回應：「我知道我們的團隊一直在聯繫。我的想法還是一樣，我希望先有一次私下的對話，再進行公開錄音的對話。」

林書豪。(美聯社資料照)