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NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

NBA／紐約客搶看尼克爭冠 1票飆逾17萬 華爾街菁英也參戰

編譯俞仲慈／綜合報導
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曼哈頓「麥迪遜廣場花園」太熱門了，泰絲絲和未婚夫凱爾西將7月3日在此舉行婚禮。華...
曼哈頓「麥迪遜廣場花園」太熱門了，泰絲絲和未婚夫凱爾西將7月3日在此舉行婚禮。華爾街菁英也搶著天價票價觀看紐約尼克隊出賽。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克重返總冠軍賽，引爆紐約球迷與名流搶票熱潮。
  • 重點二：MSG第三戰門票在轉售市場暴漲，最高已喊到十七萬六千元。
  • 重點三：華爾街與高端顧問圈把球票當成社交與身分象徵。

尼克隊暌違27年再度打入NBA總冠軍賽，不但掀起紐約普通市民的熱情，連華爾街菁英也為之瘋狂。第三場比賽8日(周一)將在紐約「麥迪遜廣場花園」(MSG)舉行，票務經紀人各顯神通，為高端客戶張羅門票，導致票價一路飆升，甚至來到17萬6000元價位，令人咋舌。

華爾街日報(WSJ)報導，名流顧問托德(Alex Todd)先後搶到美足超級盃(Super Bowls)、冰球史坦利盃總決賽(Stanley Cup Finals)、職棒MLB冠軍賽(World Series)、足球世界盃(World Cup)以及尼克隊季後賽等多場重要賽事門票。

如今尼克隊回到主場的總冠軍賽門票，就連位置最差的「山頂區」(nosebleed seats)在轉售市場也喊到一張8000元，讓托德心急如焚表示：「跟(華爾街)那群傢伙競爭實在太難了。」即便票價高到離譜，但托德仍深恐錯過尼克睽違半世紀的冠軍盃，坦言預算「沒有上限」。

近年來隨著運動與金錢密切結合，從華爾街、大型律師事務所、房地產巨頭和名人鍾愛的球隊奪冠比賽門票，已經達到無人真正了解其價值所在，誠如一位曼哈頓菁英人士所言，爭相觀看尼克球隊20多年首次打進總決賽「簡直就像他XX的『飢餓遊戲』(Hunger Games)」。

去年剛從摩根大通(JPMorgan Chase)退休的體育娛樂行銷主管法蘭克·中野(Frank Nakano)，也因為老東家與麥迪遜廣場花園有合作關係，竟然也被客戶追著索取門票：「我能想像我的同事們現在所承受的巨大壓力。」尤其對華爾街業務人員來說，說服上司花錢購買熱門比賽門票討客戶歡心，絕對值得投資，中野指出：「我們以前常開玩笑說，無論我們多麼強調策略、多麼重視商業目標和績效指標，最後一切還是回到門票上。」

專為高端客戶提供獨家體驗的服務公司Sienna Charles預訂尼克隊門票，每張價格高達17萬6000元，創辦人賈桂琳‧辛納‧印第亞(Jaclyn Sienna India)表示，能夠近距離參與此類活動是一種身分象徵，尤其資產規模較低的富豪往往「因為更需要證明自己」而更願意砸錢：「如果你沒去現場，你就是個失敗者。」

財顧管理顧問公司Pathstone執行長佛萊西格(Matthew Fleissig)負責為投資家和豪門家族管理超過1850億元資產，如今也為順應潮流開始搶購尼克隊球票；他說：「為了生計，我們什麼都得做。」

曼哈頓「麥迪遜廣場花園」太熱門了，泰絲絲和未婚夫凱爾西將7月3日在此舉行婚禮。華...
曼哈頓「麥迪遜廣場花園」太熱門了，泰絲絲和未婚夫凱爾西將7月3日在此舉行婚禮。華爾街菁英也搶著天價票價觀看紐約尼克隊出賽。(路透)

精華 FAQ

  • 因為尼克隊暌違27年再度打進NBA總冠軍賽，且第三戰回到紐約主場MSG舉行，對球迷與富豪都是難得機會，門票因此被迅速搶空並持續飆漲。

  • 報導指出，最差的山頂區座位在轉售市場也要約8000元，而專為高端客戶提供的票券，甚至被賣到每張17萬6000元，價格高得驚人。

  • 對華爾街與高端服務圈而言，熱門賽事門票不只是看球，更是客戶維繫、社交展示與身分象徵。許多人甚至認為，沒到現場就等於錯失展現地位的機會。

NBA 華爾街 麥迪遜廣場花園

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