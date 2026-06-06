NBA／尼克隊賠率再下降 被看好奪下53年以來首冠

NBA總冠軍賽第二場，端視馬刺當家球星溫班亞瑪(1號球衣)和尼克控衛布朗森(左11號球衣)的表現。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克連贏兩場客場後，奪冠賠率大幅下滑並成熱門。

尼克連贏兩場客場後，奪冠賠率大幅下滑並成熱門。 重點二： 歷史顯示，總決賽連輸兩場後逆轉奪冠機率極低。

歷史顯示，總決賽連輸兩場後逆轉奪冠機率極低。 重點三：布朗森末節爆發助尼克反超，FMVP賠率已超越文班亞瑪。

NBA 總決賽，紐約尼克隊 在3日、5日的客場比賽中擊敗了聖安東尼奧馬刺 隊，贏得兩場勝利；第三、四、六場將移師到麥迪遜廣場花園，現在尼克隊只需要在主場保持全勝，就能以四勝戰績贏得自1973年以來(53年以來)的首座總冠軍獎盃。

憑藉著第一場105：95的比分，尼克目前被看好贏得冠軍盃十拿九穩。

紐約時報報導，在系列賽開始前尼克隊的賠率是+160，而截至美東時間5日晚間8時半，賠率來到-140。從賠率來看尼克隊也只是微幅領先的熱門球隊，但他們已經很久沒有處於有利位置了。

運采平台DraftKings，馬刺隊第二場比賽被看好能贏5.5分，與第一場比賽馬刺隊贏4.5分相比只微幅變動。第一場比賽失利並沒有讓賠率向紐約傾斜，這可能是因為馬刺隊下一場若不拿下勝利，等於將挑戰一項前無古人的逆轉神蹟，背水一戰的情況或許將抵消兩隊的實力變化。

NBA總決賽歷史上只有五支球隊曾在系列賽中連輸兩場後逆轉奪冠，分別是2021年的公鹿隊、2016年騎士隊、2006年熱火隊、1977年拓荒者隊、1969年塞爾提克隊。而這五支球隊都是在客場輸掉前兩場比賽的，這正是馬刺隊在第二場比賽中所面臨的生死考驗。米高梅線上遊戲和體育合資企業BetMGM公關經理尤英(John Ewing)指出，這是尼克隊自1993-94賽季以來首次成為奪冠熱門，根據Sports Odds History的數據尼克隊當時在進入西部決賽時賠率為+120。

系列賽首戰，馬刺在第三節一度領先14分下遭到尼克逆轉，當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在他的生涯首場NBA總決賽中始終未能進入最佳狀態，雖然憑藉著13罰12中的優異罰球表現斬獲26分，但他整場比賽手感冰冷，投籃僅21投6中，三分球更是9投僅中2。相較之下尼克控衛布朗森(Jalen Brunson)第四節獨得13分、投籃9中5的表現，在DraftKings的總決賽FMVP賠率榜超越溫班亞瑪躍居第一。

尼克隊三分球36投11中、命中率31%，馬刺隊43投僅11中、命中率26%，勢必需要溫班亞瑪貢獻更多內外線火力，首場比賽中他除了少數幾次精采攻防外，看起來更像一個普通高個而非橫空出世的外星人。