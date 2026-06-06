NBA／尼克隊賠率再下降 被看好奪下53年以來首冠
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NBA總決賽，紐約尼克隊在3日、5日的客場比賽中擊敗了聖安東尼奧馬刺隊，贏得兩場勝利；第三、四、六場將移師到麥迪遜廣場花園，現在尼克隊只需要在主場保持全勝，就能以四勝戰績贏得自1973年以來(53年以來)的首座總冠軍獎盃。
憑藉著第一場105：95的比分，尼克目前被看好贏得冠軍盃十拿九穩。
紐約時報報導，在系列賽開始前尼克隊的賠率是+160，而截至美東時間5日晚間8時半，賠率來到-140。從賠率來看尼克隊也只是微幅領先的熱門球隊，但他們已經很久沒有處於有利位置了。
運采平台DraftKings，馬刺隊第二場比賽被看好能贏5.5分，與第一場比賽馬刺隊贏4.5分相比只微幅變動。第一場比賽失利並沒有讓賠率向紐約傾斜，這可能是因為馬刺隊下一場若不拿下勝利，等於將挑戰一項前無古人的逆轉神蹟，背水一戰的情況或許將抵消兩隊的實力變化。
NBA總決賽歷史上只有五支球隊曾在系列賽中連輸兩場後逆轉奪冠，分別是2021年的公鹿隊、2016年騎士隊、2006年熱火隊、1977年拓荒者隊、1969年塞爾提克隊。而這五支球隊都是在客場輸掉前兩場比賽的，這正是馬刺隊在第二場比賽中所面臨的生死考驗。米高梅線上遊戲和體育合資企業BetMGM公關經理尤英(John Ewing)指出，這是尼克隊自1993-94賽季以來首次成為奪冠熱門，根據Sports Odds History的數據尼克隊當時在進入西部決賽時賠率為+120。
系列賽首戰，馬刺在第三節一度領先14分下遭到尼克逆轉，當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在他的生涯首場NBA總決賽中始終未能進入最佳狀態，雖然憑藉著13罰12中的優異罰球表現斬獲26分，但他整場比賽手感冰冷，投籃僅21投6中，三分球更是9投僅中2。相較之下尼克控衛布朗森(Jalen Brunson)第四節獨得13分、投籃9中5的表現，在DraftKings的總決賽FMVP賠率榜超越溫班亞瑪躍居第一。
尼克隊三分球36投11中、命中率31%，馬刺隊43投僅11中、命中率26%，勢必需要溫班亞瑪貢獻更多內外線火力，首場比賽中他除了少數幾次精采攻防外，看起來更像一個普通高個而非橫空出世的外星人。
因為尼克在前兩戰於客場連拿勝利，系列賽取得明顯優勢，賠率也從開賽前的正賠迅速轉為負賠，顯示市場普遍看好他們奪冠。 馬刺已在主場先輸兩場，若第二戰再敗，將幾乎被逼入無退路的局面。歷史上總決賽很少有球隊能在這種劣勢下完成逆轉。 尼克的布朗森在第四節獨得13分，帶動逆轉表現亮眼；相對地，文班亞瑪雖得26分，但投籃效率偏低，讓布朗森在FMVP賠率上反超。
精華 FAQ
因為尼克在前兩戰於客場連拿勝利，系列賽取得明顯優勢，賠率也從開賽前的正賠迅速轉為負賠，顯示市場普遍看好他們奪冠。
馬刺已在主場先輸兩場，若第二戰再敗，將幾乎被逼入無退路的局面。歷史上總決賽很少有球隊能在這種劣勢下完成逆轉。
尼克的布朗森在第四節獨得13分，帶動逆轉表現亮眼；相對地，文班亞瑪雖得26分，但投籃效率偏低，讓布朗森在FMVP賠率上反超。
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NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高
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