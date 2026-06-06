NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

總冠軍賽第二戰攻守表現亮眼的唐斯表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克再演逆轉好戲，總冠軍賽二連勝並延續季後賽十三連勝。

尼克再演逆轉好戲，總冠軍賽二連勝並延續季後賽十三連勝。 重點二： 唐斯連兩戰有效壓制溫班亞瑪，攻守兩端都扮演關鍵角色。

唐斯連兩戰有效壓制溫班亞瑪，攻守兩端都扮演關鍵角色。 重點三：他在賽後獲讚帶動氣勢，FMVP與冠軍賽MVP呼聲持續升高。

尼克隊今天在總冠軍賽第二戰再度上演逆轉戲碼，面對首節就狂轟34分的馬刺 隊，尼克後三節靠著防守加壓以及多點開花的攻勢扭轉局勢，最終以1分差距收下冠軍賽2連勝與季後賽13連勝，將帶著絕對領先優勢回到紐約主場，賽後攻守表現亮眼的唐斯（Karl-Anthony Towns）表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。

尼克在今天的冠軍賽第二戰上半場一度以12分差距落後，不過在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番挺身而出下扭轉戰局，第四節最後階段更是靠著布朗森（Jalen Brunson）的罰球以及擋下馬刺最後一波進攻溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）的跳投，以1分差距險勝。

賽後談到擋下馬刺最後一波進攻時，唐斯說：「我們一直告訴自己，必須要完成這次防守，整個第四節我們都沒有守得很好。不過我們打得很努力，讓自己處在一個領先的位置，這是我們今年季後賽一直做得很好的事情，建立領先然後守住勝利。」

唐斯也不忘誇讚馬刺的韌性，「馬刺讓他們自己重回到比賽之中，甚至一度有贏球機會，但我們的拚勁、韌性，紐約這座城市站了出來，是紐約的球迷、能量幫助我們，讓我們找到贏球的方式。」

唐斯在總冠軍賽首戰與羅賓森（Mitchell Robinson）攜手，讓溫班亞瑪全場出手21次僅命中6球，自己也有18分、12籃板、4助攻，今天他則是再有21分、13籃板、4助攻的全能演出，冠軍賽前兩戰對於球隊的重要性不下於尼克一哥布朗森，更讓他冠軍賽MVP的呼聲水漲船高。