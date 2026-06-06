我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總冠軍賽第二戰攻守表現亮眼的唐斯表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。(美聯社)
總冠軍賽第二戰攻守表現亮眼的唐斯表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克再演逆轉好戲，總冠軍賽二連勝並延續季後賽十三連勝。
  • 重點二：唐斯連兩戰有效壓制溫班亞瑪，攻守兩端都扮演關鍵角色。
  • 重點三：他在賽後獲讚帶動氣勢，FMVP與冠軍賽MVP呼聲持續升高。

尼克隊今天在總冠軍賽第二戰再度上演逆轉戲碼，面對首節就狂轟34分的馬刺隊，尼克後三節靠著防守加壓以及多點開花的攻勢扭轉局勢，最終以1分差距收下冠軍賽2連勝與季後賽13連勝，將帶著絕對領先優勢回到紐約主場，賽後攻守表現亮眼的唐斯（Karl-Anthony Towns）表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。

尼克在今天的冠軍賽第二戰上半場一度以12分差距落後，不過在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番挺身而出下扭轉戰局，第四節最後階段更是靠著布朗森（Jalen Brunson）的罰球以及擋下馬刺最後一波進攻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的跳投，以1分差距險勝。

賽後談到擋下馬刺最後一波進攻時，唐斯說：「我們一直告訴自己，必須要完成這次防守，整個第四節我們都沒有守得很好。不過我們打得很努力，讓自己處在一個領先的位置，這是我們今年季後賽一直做得很好的事情，建立領先然後守住勝利。」

唐斯也不忘誇讚馬刺的韌性，「馬刺讓他們自己重回到比賽之中，甚至一度有贏球機會，但我們的拚勁、韌性，紐約這座城市站了出來，是紐約的球迷、能量幫助我們，讓我們找到贏球的方式。」

唐斯在總冠軍賽首戰與羅賓森（Mitchell Robinson）攜手，讓溫班亞瑪全場出手21次僅命中6球，自己也有18分、12籃板、4助攻，今天他則是再有21分、13籃板、4助攻的全能演出，冠軍賽前兩戰對於球隊的重要性不下於尼克一哥布朗森，更讓他冠軍賽MVP的呼聲水漲船高。

精華 FAQ

  • 尼克上半場一度落後12分，但後三節靠防守強度提升、團隊輪流得分逐步追近，最後更守住馬刺關鍵一擊，才以1分差險勝。

  • 唐斯第二戰拿下21分、13籃板與4助攻，前一戰也有18分、12籃板與4助攻，兩場都在攻守兩端壓制溫班亞瑪，成為尼克連勝主因。

  • 因為他在冠軍賽前兩戰都展現高效率與穩定影響力，不僅得分、籃板和助攻全面，還多次在關鍵時刻幫助球隊守住領先，因此獎項呼聲升高。

溫班亞瑪 NBA 馬刺

上一則

圖輯／NBA冠軍戰G2 尼克2連勝 超狂回主場

下一則

NBA／尼克隊賠率再下降 被看好奪下53年以來首冠

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約
NBA／靠團隊努力壓制 唐斯盛讚溫班亞瑪 ：史上獨一無二

NBA／靠團隊努力壓制 唐斯盛讚溫班亞瑪 ：史上獨一無二
NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝
NBA／生涯冠軍賽首秀直言糟糕 溫班亞瑪：我會變得更強

NBA／生涯冠軍賽首秀直言糟糕 溫班亞瑪：我會變得更強

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費