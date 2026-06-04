NBA／狂粉衝場強拍溫班亞瑪遭終身禁止進場 席佛怒批：背後有其他動機

賽後談及這段插曲，溫班亞瑪直言當下確實手足無措，「我從來沒遇過這種情況，真的不知道該怎麼反應。這給我的驚嚇程度，大概跟2024年初比賽突然飛進一隻蝙蝠差不多。」(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： NBA總冠軍賽首戰出現少年衝進場內試圖強拍溫班亞瑪。

NBA總冠軍賽首戰出現少年衝進場內試圖強拍溫班亞瑪。 重點二： 聯盟宣布涉事少年與另一名共犯，終身禁入所有NBA球場。

聯盟宣布涉事少年與另一名共犯，終身禁入所有NBA球場。 重點三：席佛痛批事件背後有其他動機，將採取最嚴厲懲處。

昨天登場的NBA 總冠軍賽首戰於第四節發生一名無視安全防線的未成年球迷，竟在比賽進行中持手機衝進場內，試圖與馬刺 當家球星溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）強行合影，聯盟也在今天宣布將對該名少年與另一名共犯，處以終身禁止進入所有NBA球場禁令。

這起驚魂事件發生在第四節還剩6分28秒，當時尼克正以92：86微幅領先，正當場上局勢緊繃之際，這名手持手機的少年突破重圍，毫無預警地狂奔至三分線附近的溫班亞瑪與尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）身前，高舉右手中的鏡頭準備強行按下快門。

所幸兩名反應靈敏的維安人員迅速介入，在悲劇發生前將其強力架離，隨後交由當地警方帶走，這突如其來的鬧劇讓全場傻眼。賽後談及這段插曲，溫班亞瑪露出一貫的無奈微笑，直言當下確實手足無措，「我從來沒遇過這種情況，真的不知道該怎麼反應。這給我的驚嚇程度，大概跟2024年初比賽突然飛進一隻蝙蝠差不多。」

而NBA總裁席佛（Adam Silver）今天隨即發表嚴厲聲明，他甚至拒絕稱呼該名滋事者為球迷，「隨著全球關注度提升，總有人會把這當成做蠢事的巨大舞台，這種行為背後顯然有著其他動機。我們必須祭出最嚴厲的懲處。」

聯盟在今天祭出鐵腕重懲，宣布該名衝場少年以及另一名協同共犯，都將被終身禁止進入全美所有NBA球場。雖然德州當地檢察官辦公室因嫌犯為青少年而拒絕透露更多司法細節，但這兩名少年付出的代價，將讓他們與職業籃球的最高殿堂徹底絕緣。