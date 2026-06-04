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最遠座位也要4000元…NBA總冠軍賽比球技 更比口袋深

編譯陳律安／綜合外電
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NBA總冠軍賽，紐約尼克隊主場最便宜票價，也要新台幣逾12萬元；圖為尼克隊當家球...
NBA總冠軍賽，紐約尼克隊主場最便宜票價，也要新台幣逾12萬元；圖為尼克隊當家球星布朗森。路透

美國NBA總冠軍賽睽違27年，將在紐約麥迪遜花園廣場登場，門票可謂一票難求，就連最上層座位，球迷都願意付出數千美元，以爭睹球星風采。

根據轉售網站TickPick，目前紐約尼克隊主場最便宜的門票，也要價近4,000美元，與對手聖安東尼奧馬刺隊主場最便宜票價相比，足足高出約四倍。另一門票平台SeatGeek的數據顯示，一些麥迪遜花園廣場接近場邊座位的票價，要價更高達22萬美元，令人咋舌。

紐約票價一飛沖天，反映紐約尼克隊本世紀以來都還沒打過冠軍賽，而麥迪遜花園廣場又是舉世最知名場館之一，當地的粉絲也財力雄厚。

然而，投銀Galatioto Sports Partners總裁加拉提奧托說，就算是富裕的球迷也被擠出市場，「我是尼克隊的忠實球迷，我願意花10萬美元看場球賽嗎？不可能，就算你拿槍指著我也不肯」。

由於紐約票價實在太貴，因此一些球迷選擇前往德州觀戰。在聖安東尼奧舉行的首戰與第二戰，最便宜票價分別為750美元和1,100美元，約是紐約票價的四分之一，剩餘金額拿來支付來回機票與住宿，都還有剩。

根據TickPick，購買首戰門票者，約20%的帳單地址為紐約的郵遞區號，其餘7.5%來自紐澤西，另有8%為許多紐約客遷居的佛州。以第二戰來看，約30%的購買者為紐約郵遞區號，幾乎快要與德州當地的郵遞區號持平。

來自紐約皇后區的球迷昆卡，上月共花費1,000美元，購買兩個最上層座位，與妻子一同觀賞東區冠軍賽；從事顧問工作的他表示，無法負擔總冠軍賽門票。

他說，票價實在太過瘋狂，「這簡直是瘋了，我鐵定不會去看球，就算我很愛尼克隊，還是付不起門票」。

馬刺 尼克隊

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