NBA／瘋狂球迷衝進場求自拍 溫班亞瑪坦言不知如何反應

馬刺當家球星溫班亞瑪在賽後記者會回答問題。(路透)

NBA 總冠軍3日首場賽事在馬刺 隊主場舉行，不過在第四節卻發生了一段令全場虛驚一場的「瘋狂球迷衝場」插曲，一名球迷帶著手機衝入場中與馬刺當家球星溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）自拍，讓一旁的尼克隊羅賓森（Mitchell Robinson）看傻眼，最終該名球迷也遭到保全驅逐出場。

這起意外發生在第四節還剩6分28秒、時，一名瘋狂球迷頂著全場目光，右手高舉手機一路衝進場內，並在馬刺當家球星溫班亞瑪與尼克中鋒羅賓森眼前緊急煞車，試圖與這名法國巨塔留下合影，所幸主場維安反應迅速，兩名保全隨即上前將該名球迷強行架離。

賽後重播畫面顯示，面對突如其來的「不速之客」，溫班亞瑪當下顯得有些困惑，但也一度對著鏡頭微笑。談到這個驚險瞬間，溫班亞瑪笑著表示，「我從沒遇過這種狀況，當下真的不知道該怎麼反應。這確實嚇到我了，幾乎就像之前有蝙蝠飛進球場那次一樣意外。」

相較於外界關注維安漏洞，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）顯得雲淡風輕，「我不認為這算得上什麼大事，保全很快就把人處理掉了，大家都迅速專注在下一波進攻。」而該名衝場球迷，後續也將面終身禁止入場甚至刑事指控的法律代價。