NBA總冠軍賽插曲：球迷衝場找溫班亞瑪自拍 比賽一度中斷

鬧事球迷被保員架走。（歐新社）

NBA總冠軍賽 首戰3日晚在德州聖安東尼奧登場，尼克以105：95力克馬刺拿下首勝。然而比賽進行至第四節時卻發生插曲，一名球迷突然闖入場內，直奔馬刺溫班亞瑪 (Victor Wembanyama)身旁，疑似想與「斑馬自拍留念。現場保全迅速介入，將其制伏並帶離球場。

從轉播畫面可見，該名球迷趁比賽進行期間衝入場內，接近溫班亞瑪後掏出手機準備自拍。不過他很快遭兩名保全攔下並架離現場。

對於這場意外插曲，溫班亞瑪賽後受訪時表示：「我從來沒遇過這種情況，我不知道該怎麼反應。這真的讓我很驚訝，幾乎和當年有蝙蝠飛進球場一樣令人意外。」

分析指出，這名鬧事球迷可能遭到NBA祭出終身禁止入場處分。聯盟對於在總決賽等重大賽事中干擾比賽秩序向來採取零容忍態度。依據德州法律，未經授權進入體育場限制區域屬違法行為，可能面臨非法侵入與擾亂秩序等輕罪指控，其中非法侵入最高可判處180天監禁。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）則淡化事件影響。他表示：「我不認為那算什麼大事，保全很快就把他帶走了，大家隨即專注於下一個回合。」

馬刺球星溫班亞瑪。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： NBA總冠軍賽首戰出現球迷闖場自拍插曲，溫班亞瑪受驚，保全迅速處置，聯盟與法律後果也引發討論。