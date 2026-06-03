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NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅

NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅

聯合新聞網／ 綜合報導
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布朗森(右)全場攻下30分，率領尼克打出11：0關門攻勢，擊敗馬刺拿下首戰勝利。...
布朗森(右)全場攻下30分，率領尼克打出11：0關門攻勢，擊敗馬刺拿下首戰勝利。(歐新社)

眾所矚目總冠軍賽正式開打，馬刺交手尼克系列賽第一戰，上半場雙方命中率皆未達五成，更在第二節中段互換領先，馬刺靠夏帕尼（Julian Champagnie）個人命中五記外線，半場取得55：48領先。唐斯則在第三節有所回應，單節10分率尼克追成76平手。第四節尼克在最後2分鐘打出11：0關門攻勢，以105：95踢館馬刺拿下首戰勝利。

開賽尼克球星布朗森（Jalen Brunson）率先投進三分，尼克球員多點開花，一度取得14：7領先，中段馬刺後衛哈波（Dylan Harper）兩度用快攻造成對手犯規，個人連得8分率馬刺22：17反超。

暫停過後馬刺夏帕尼再投進外線，哈波也持續強攻禁區，首節個人獨得10分，同時布朗森在節末因膝傷被迫進入休息室，首節馬刺取得27：19領先。

第二節尼克後衛麥克布萊德（Miles McBride）率先命中外線，加上艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與唐斯（Karl-Anthony Towns）合力將比分追至31：28，同時布朗森也在比賽中回到場上。

布朗森在次節後段連得8分助尼克反超比分，馬刺團隊第二節命中率較低，但節末靠夏帕尼連續投進三記外線，半場打完馬刺55：48領先。

馬刺隊夏帕尼上半場攻下全場最高15分，哈波也有12分進帳，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則攻下9分3火鍋。尼克布朗森得到11分全隊最高，唐斯則獲得8分6籃板。

第三節尼克靠唐斯硬起來單節10分2助攻帶領下，單節打出28：21攻勢，一舉消彌落後分差，雙方以76平手進入第四節。

第四節雙方進入拉鋸焦土戰，尼克一度取得最多8分領先，但馬刺很快追上，2分14秒靠著溫班亞瑪的2罰以95：94超前；不過布朗森很快跳出來投進三分要回領先，最後2分鐘帶領尼克打出一波11：0關門攻勢奠定勝基，最終就以105：95擊敗馬刺，在客場取得總冠軍賽第一戰勝利。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

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