NBA／尼克11連勝手感正熱 賭盤看好馬刺封王 料G7決勝負

馬刺球迷抵達德州聖安東尼奧，準備觀看今晚舉行的NBA總決賽首戰。（美聯社）

NBA 總冠軍賽由聖安東尼奧馬刺 隊對決紐約尼克隊，這是兩隊自1999年後再度爭冠。馬刺在溫班亞瑪 (Victor Wembanyama)帶領下尋求隊史第六冠，尼克則以11連勝的氣勢挑戰。專家普遍看好馬刺，預測系列賽將打滿七場。

CBS報導，憑藉溫班亞瑪與主場優勢，馬刺在系列賽中被看好(FanDuel賠率-205)，許多NBA作家和分析員預測如下。柏特金(Brad Botkin)預測馬刺能在七場激戰後奪冠。尼克絕對與馬刺和雷霆同屬聯盟頂尖球隊，他們在攻防兩端都有對付溫班亞瑪的特殊武器：阿努諾比(OG Anunoby)堪稱「人形坦克」，擅長低位對抗，能把溫班亞瑪擠出習慣的進攻位置，至於7呎長人羅賓森(Mitchell Robinson)則能用體能壓制他，讓他不得不拚命搶籃板。

尼克球迷抵達德州聖安東尼奧，準備觀看今晚舉行的NBA總決賽首戰。（美聯社）

岡薩雷茲(John Gonzalez)也認為馬刺能六場奪冠。尼克隊正處於史詩般的11連勝，淨勝分差為NBA史上最高，加上系列賽之間休息充足，但是碾壓老鷹、七六人和騎士，與面對溫班亞瑪及馬刺高大、運動能力出色的後衛與側翼，不可同日而語。馬洛尼(Jack Maloney)則相信馬刺在7場激戰後奪冠。

不過奎恩(Sam Quinn)預測尼克打滿七場後勝出。尼克本季在例行賽對戰中以2勝1敗領先，更重要的是，在溫班亞瑪上場的時間裡，尼克淨勝16分。本季沒有一支球隊像尼克這樣讓馬刺感到困擾。

薩雷諾(Cameron Salerno)則相信馬刺在七場激戰後奪冠。薩雷諾非常想支持尼克有幾個原因，最重要的一個是休息因素。尼克輕鬆通過季後賽前兩輪，將面對剛與衛冕冠軍打滿七場硬仗的馬刺。不過，在西區半決賽和分區決賽都預測馬刺輸球之後，薩雷諾這次支持馬刺。他認為馬刺防守雷霆當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的方式令人印象深刻。對馬刺來說，這個系列賽的關鍵在於防守控衛布朗森(Jalen Brunson)，如果馬刺能有效做到這點，將成為最後贏家。