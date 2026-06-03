NBA總冠軍賽G1／溫班亞瑪橫空出世「他就是俠客歐尼爾」

身高7呎4吋的馬刺隊中鋒溫班亞瑪，雖然才22歲，已經帶領球隊打進NBA總決賽。(路透)

聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs)在美國職籃(NBA )本季季後賽一路過關斬將，年僅22歲的法國中鋒溫班亞瑪 (Victor Wembanyama)展現出無人能擋的統御力，率領馬刺隊擊敗衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆(Oklahoma City Thunder)，直搗NBA總冠軍賽，挑戰紐約尼克(NY Knicks)。溫班亞瑪的表現不僅震撼NBA，也讓外界普遍將他與史上最偉大的球星相提並論，預言NBA的全新時代即將揭幕。

體育新聞ESPN報導，NBA官方統計數據顯示，溫班亞瑪躋身NBA史上僅有的第三位明星球員，在22歲或更年輕時帶領球隊闖進總冠軍賽，且於季後賽總得分領先全隊球員，而前兩位正是已故湖人(LA Lakers)傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)，以及湖人當家球星詹姆斯(LeBron James)。

截至本季季後賽，溫班亞瑪共斬獲394分，比全隊得分第二高的卡瑟爾(Stephon Castle)多出49分，刷新NBA中鋒球員首次季後賽之旅的得分紀錄。

溫班亞瑪橫空出世的表現讓NBA各隊感受到前所未有的威脅，要求匿名的資深NBA總教練直言，「他就是俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)，他注重飲食，在乎飲水品質，卻不像俠客那樣暴打籃板，但他帶來的難題如出一轍：我們根本不知道怎麼阻止他。」

身高7呎4吋的馬刺隊中鋒溫班亞瑪，雖然才22歲，已經帶領球隊打進NBA總決賽。(路透)

另一位西區球隊經理則指出，「大家當然會把溫班亞瑪與俠客做比較，但他其實是俠客2.0。因為他更注重身體保養，打的是現代球賽，能投三分，也能投罰球。沒錯，他就是我們的惡夢。」

溫班亞瑪嚴格管理自身狀態，他滴酒不沾，只喝植物性運動飲料。溫班亞瑪2024年接受播客網站「林格」(The Ringer)採訪時曾說：「我覺得我對派對、酒精、毒品這些誘惑免疫，我為什麼要碰那些東西？」

馬刺的成功，得益於管理階層堅守選秀策略。球隊穩健地圍繞溫班亞瑪組建隊伍，先後選進防守悍將卡瑟爾與新秀哈珀(Dylan Harper)，構成極具潛力的三鼎陣容。

一位西區球探坦言：「我可以抱怨他們抽籤運氣多好，但說真的，他們在選秀上的眼光無可挑剔。」

馬刺目前已成為繼1977年波特蘭拓荒者(Portland Trail Blazers)之後，闖入總冠軍賽的史上第二年輕球隊。