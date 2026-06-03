NBA／布朗森迎戰馬刺銅牆鐵壁 大讚卡瑟爾注定成為頂尖防守者

尼克控衛布朗森。（路透）

NBA總冠軍賽3日將點燃戰火，尼克隊暌違多年重返總冠軍賽，面對馬刺 隊溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）坐鎮禁區，搭配「二年級」防守悍將卡瑟爾（Stephon Castle）組成的銅牆鐵壁，當家控衛布朗森（Jalen Brunson）坦言，這將是今年季後賽 至今的最大挑戰。

尼克在季後賽勢如破竹，接連橫掃76人、騎士隊拉出一波11連勝，相較之下，馬刺則是歷經7場大戰才艱難淘汰雷霆隊，讓早早就晉級冠軍賽的尼克以逸待勞。

不過布朗森完全不敢掉以輕心，特別是正面對決的卡瑟爾，更讓他讚譽有加，「他非常棒，我認為他的防守強度與韌性非常特別。看看他職業生涯前兩年的表現，注定會成為偉大球員和頂尖防守者。」

即使今年季後賽布朗森繳出每場平均27分、6.6助攻的頂級數據，但他不僅要迎接卡瑟爾的一對一防守，馬刺禁區內還有溫班亞瑪隨時準備補防。布朗森說：「他們身體對抗性強，能在外線施加巨大壓力，而禁區有溫班亞瑪在弱側協防，更會製造毀滅性的干擾。他們是一支多維度的球隊，在攻防兩端都有很多擊敗你的手段。」

除了嚴防，尼克還必須克服「休息太久」的雙面刃，前一輪橫掃後，尼克獲得超過一周空檔，布朗森透露，這段期間他緊盯隊友狀態，避免東區決賽首戰一度落後20分重蹈覆轍，「我們在球場時非常專注，訓練相當刻苦。因為我們深刻體會到，上次休息太多天後第一場打得有多掙扎。這次的休息與備戰對我們至關重要，絕不能陷入被動。」