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NBA總冠軍賽G1賽前傳傷兵 尼克羅賓森「手指骨折」

記者劉肇育／即時報導
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尼克羅賓森目前被球隊列為「出賽成疑」。(路透)
尼克羅賓森目前被球隊列為「出賽成疑」。(路透)

NBA總冠軍賽即將在3日點燃戰火，相隔27年重返冠軍賽舞台的尼克，卻在賽前傳出傷兵隱憂，主力禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）因上周動刀治療右手骨折，目前被球隊列為「出賽成疑」。

在日前幫助尼克拉出季後賽11連勝紀錄並晉級總冠軍賽後，羅賓森日前在自家不慎弄傷右手，導致右手的第五掌骨骨折，雖然他隨即接受手術，但不願錯過這場歷史性的對決，這位7呎長人展現了強烈的上陣決心，目前正全力爭取在首戰登場。

在今天的媒體日公開練球中，羅賓森右手綁著黑色護具現身，並參與了輕量的投籃與運球訓練，對於這名禁區大將能否趕上在馬刺主場的冠軍賽首戰，尼克總教練布朗（Mike Brown）仍語帶保留，布朗表示，「他昨天確實進行了一些個人訓練，我稍後會再與醫療團隊評估他今天的狀況。」

現年28歲的羅賓森本季季後賽出賽13場，雖然多以替補出發，但在14.2分鐘內繳出5.3分、5.5籃板，是尼克不可或缺的防守支柱。值得一提的是，在去年12月的NBA盃決賽決賽中，尼克正是靠著羅賓森狂抓15籃板、賞出2阻攻，成功限制馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）奪冠。

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