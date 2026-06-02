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柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

中國新聞組╱北京3日電
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中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Br...
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作；據ESPN在官網引述消息人士說法稱，柯瑞與李寧簽署一份為期10年的代言協議。不過，柯瑞與中國企業的合作在美國國內招致不少批評。

李寧官網2日官宣了雙方的合作關係，表示雙方將以品牌共建為基礎，圍繞多品類專業運動裝備開發、體育文化推廣與新一代年輕運動群體鏈接，共同探索李寧品牌與庫里品牌全球化發展的更多可能。以籃球和高爾夫為起點，覆蓋多元運動場景。

李寧並在其首頁發了一張柯瑞的個人大圖，配圖文字是「破局而升」。中國多家媒體歡呼柯瑞簽約李寧，稱這是「中國運動巨頭全球化策略的里程碑躍遷」、「中國品牌全球化的進一步破局」等。

柯瑞表示，李寧具備頂尖產品與創新力，這也使他對雙方未來能夠在籃球、高爾夫和運動生活領域共同創造拓展充滿信心。

柯瑞也發文證實並發表名為《THE FUTURE OF CURRY BRAND》的親筆信，說明選擇「李寧」的原因與背景，透露選擇「李寧」是因為他親自試穿過「李寧」旗下的韋德（Dwyane Wade）和巴特勒（Jimmy Butler）系列球鞋，認為「李寧」的球鞋品質出眾、舒適好穿，讓他留下深刻印象。

不過，柯瑞的決定在美國國內招致不少批評。美國哈德遜研究所資深研究員邁克爾索博利克在社媒平台X上連發三個帖子，呼籲柯瑞考慮與李寧建立合作夥伴關係所涉及的人權方面的風險，「李寧公司被指控涉嫌中國維吾爾族強迫勞動問題。以淪為中國共產黨種族滅絕罪行的共犯為代價，去搭建文化橋樑並開展外交？」

另外，前NBA球星、人權活動人士坎特也在X上發帖，批評柯瑞在政治議題上總是口若懸河，但在面對中國時，卻似乎總是選擇極力迎合。坎特曾在2021年歸化為美國公民時把自己的姓氏改成「自由」(Freedom)。在評論柯瑞簽約李寧的X文末，坎特寫道：「自由，被明碼標價了。」( Freedom for sale.)

每日經濟新聞報導，柯瑞在去年11月與美國運動品牌Under Armour（UA）結束13年合作後，柯瑞在公開場合穿過多家品牌球鞋亮相，每次換鞋都成為業內關注焦點。中國兩大運動品牌積極接觸柯瑞。

李寧之所以能成功簽下柯瑞，除了有競爭力的報價外，業內普遍認為，球星韋德成功合作範例起到關鍵作用。李寧與韋德在2012年簽訂了一份為期10年、總價值約1億美元的合約，並包含李寧公司的股票權益。此後，李寧為韋德創立個人產品線「韋德之道」。2018年，雙方將合作升級為終身合約。該系列在籃球鞋市場中持續發行多代產品，被視為國產運動品牌與NBA頂級球星合作的代表案例之一。

NBA 柯瑞

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