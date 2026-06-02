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NBA／尼克拚總冠軍 林書豪：紐約球迷值得看到最精采表現

世界新聞網／輯
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林書豪。(本報資料照片／記者邱德祥攝影）
林書豪。(本報資料照片／記者邱德祥攝影）

ESPN於周二宣布，知名華裔球星林書豪（Jeremy Lin）將在NBA總冠軍賽期間擔任特別球評，這也是林書豪在退休後再次回到NBA視野。

對於NBA球迷而言，林書豪的故事始終充滿傳奇色彩。2010年從哈佛大學畢業後未獲選秀青睞，卻憑藉努力一路打進NBA。2012年效力尼克期間，他意外獲得先發機會，並率隊打出七連勝，短短數周便席捲全球體壇，掀起「林來瘋」熱潮。

2025年正式退休後，林書豪轉型媒體人，他表示，今年受邀參加「NBA Today」節目後，意外發現自己很享受分析比賽的過程。「我的目標是如何把過去的經驗，轉化成球迷能夠輕鬆理解的內容，讓大家更了解比賽的細節與魅力。」

他透露，已向多位退休後成功轉任球評的前NBA球員請益，包括格林（Danny Green）、尚波特（Iman Shumpert）以及諾瓦克（Steve Novak）等人。

意外的是，今年總冠軍賽正好有尼克參戰，林書豪近日接受「USA TODAY」訪問時坦言，看到老東家重返總冠軍賽令他十分興奮。

他說：「我一直覺得尼克球迷值得看到最精采的表現，他們對球隊充滿熱情。」回憶起自己在紐約的歲月，他也感嘆因傷勢影響，未能在2012年季後賽為球隊做出更多貢獻，「我真心希望自己當時能做得更多，也希望能夠待得更久一些。」

如今，超過十年過去，林書豪與尼克球迷之間的情感依舊深厚。而他也毫不掩飾自己對轉播工作的熱情。

「我確實很有興趣繼續做下去，而且希望能長期發展這份工作。」林書豪表示。

林書豪 NBA 華裔

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