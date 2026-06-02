我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台遺產繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

NBA／馬刺挺進總冠軍賽「波波文化」成精神支柱

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺傳奇教頭波波維奇。（路透）
馬刺傳奇教頭波波維奇。（路透）

馬刺在驚險贏得西區冠軍賽搶七大戰後，宣告暌違12年再度挺進NBA總冠軍賽，雖然這也是黑衫軍首次在沒有傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）坐鎮的情況下爭奪總冠軍獎盃，但這位名人堂教頭留下的冠軍DNA，依然是年輕馬刺最頂級的精神財富。

馬刺新生代王牌溫班亞瑪（Victor Wembanyama）透露，全隊周日返抵聖安東尼奧時，他第一時間就前去尋找波波維奇，「當時的激動情緒是我許久未曾體會過的。但走下頒獎台後，我們必須認清現實，因為最艱難的挑戰才正要開始。」

事實上，波波維奇在2024年11月因中風而不得不結束執教生涯，目前轉任球團籃球事務總監，儘管退居幕後，77歲的他仍在鄧肯（Tim Duncan）協助復健之餘，頻繁現身球隊訓練場。

除了波波維奇，馬刺的「傳承文化」更體現在整個球團陣容中，後衛福克斯（De'Aaron Fox）指出，球隊隨處可見鄧肯、吉諾布里（Manu Ginobili）、羅賓森（David Robinson）及執行長布福德（R.C. Buford）等昔日奪冠功臣的身影，「這些前輩經歷過無數大風大浪，他們的指導純粹是希望看到後進成功，這在漫長且高壓的季後賽中至關重要。」

現任主帥強森（Mitch Johnson）也對此充滿感激，他坦言，在接掌兵符的過程中，波波維奇給予了毫無保留的智慧與極大的發揮空間。這支平均年齡尚輕的黑衫軍，正帶著幾代馬刺人的奪冠底蘊，全力向最高榮耀發起衝擊。

馬刺 NBA 總冠軍賽

上一則

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

下一則

NBA／尼克拚總冠軍 林書豪：紐約球迷值得看到最精采表現

延伸閱讀

NBA／波波維奇怒了 本季首度闖休息室開飆 馬刺被罵醒扳平雷霆

NBA／波波維奇怒了 本季首度闖休息室開飆 馬刺被罵醒扳平雷霆
NBA／比喬丹、詹姆斯更早拚首冠 22歲溫班亞瑪挑戰歷史級劇本

NBA／比喬丹、詹姆斯更早拚首冠 22歲溫班亞瑪挑戰歷史級劇本
馬刺奪NBA西區冠軍 將與尼克打總決賽 首戰在6月3日

馬刺奪NBA西區冠軍 將與尼克打總決賽 首戰在6月3日
NBA／雷霆、馬刺決勝舞台未演先寫歷史 本季5場搶七大戰平紀錄

NBA／雷霆、馬刺決勝舞台未演先寫歷史 本季5場搶七大戰平紀錄

熱門新聞

圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
大力神盃。（路透）

美加墨世界盃要踢39天 1張圖看32強對戰表

2026-05-27 01:15
BBVA球場。（路透）

世界盃主辦城／從德州開車可達：蒙特雷完全觀賽指南

2026-05-28 12:30
溫班亞瑪拿下28分、10籃板、3阻攻，率領馬刺大勝雷霆，西決要搶七決勝負。(歐新社)

NBA／溫班亞瑪觸底反彈飆28分 馬刺再度扳平 西決搶七

2026-05-28 23:20

超人氣

更多 >
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照